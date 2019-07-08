Компания "Узбекистон темир йуллари" и российский завод "Метровагонмаш" в апреле заключили контракт на приобретение пяти четырехвагонных поездов. Сейчас предприятие готовит первые три из них.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" рассказали о характеристиках новых российских составов для метро, которые прибудут в Ташкент уже в ближайшем будущем.

По данным компании, в настоящее время на заводе готовят первые три поезда из пяти. В частности, завершены кузовные работы, ведутся работы по оснащению комплектующими тягового электрооборудования, пневматического оборудования, систем видеонаблюдения.

Боковые стены и двери вагонов для надземных линий — белого цвета, состав украшен основными цветами национального флага республики.

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" Как будут выглядеть новые поезда ташкентского метро

В числе преимуществ новых поездов — герметичные переходы по типу "гармошка", позволяющие передвигаться по всему составу, двери, которые исключают случайное зажатие пассажиров, системы видеонаблюдения, кондиционирования, отопления и вентиляции, информирования, причем с возможностью трансляции телеканалов.

Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро будет осуществляться за счет кредита ВЭБа на 22,14 миллиона евро и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 миллиона евро.

В настоящее время протяженность трех линий Ташкентского метрополитена с 29 станциями составляет 36,1 километра. Сейчас в строительстве метрополитена Ташкента реализуются три проекта — это линии надземной линии метро в Сергелийском и Яшнабадском районах и продление подземной линии метро на Юнусабадской линии.

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