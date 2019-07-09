Путешествие без преград: инвалидам Узбекистана помогут увидеть родину

По данным Общества инвалидов Узбекистана, в стране живут 709 тысяч человек с ограниченными возможностями.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане будет запущен социальный проект "Путешествие для всех", благодаря которому инвалиды смогут без преград ездить по родной стране. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма — разработчика проекта.

В настоящее время в стране нет единой финансовой системы, которая позволяла бы людям с ограниченными возможностями свободно передвигаться по республике, в то время как, к примеру, в Германии, Франции, Испании, Великобритании и других странах многое делается для того, чтобы инвалиды не чувствовали себя ущемленными. В частности, там созданы специальные сайты, позволяющие подбирать варианты отдыха, есть туроператоры, которые работают только с инвалидами.

В рамках проекта комитет откроет специальный благотворительный счет (информация о нем будет размещена отдельно), и половина поступивших на него средств будет направлена на организацию поездок для инвалидов, 25 процентов — на адаптацию объектов инфраструктуры туризма и столько же — на социальную поддержку лиц с инвалидностью (покупку инвалидных колясок и другого необходимого оборудования).

По данным Общества инвалидов Узбекистана, в стране живут 709 тысяч человек с ограниченными возможностями.

Ранее в Министерстве юстиции напомнили, какие товары каждый месяц могут бесплатно получать инвалиды, нуждающиеся в постоянном уходе.