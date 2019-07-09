Путешествие без преград: инвалидам Узбекистана помогут увидеть родину

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане будет запущен социальный проект "Путешествие для всех", благодаря которому инвалиды смогут без преград ездить по родной стране. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма — разработчика проекта.
В рамках проекта комитет откроет специальный благотворительный счет (информация о нем будет размещена отдельно), и половина поступивших на него средств будет направлена на организацию поездок для инвалидов, 25 процентов — на адаптацию объектов инфраструктуры туризма и столько же — на социальную поддержку лиц с инвалидностью (покупку инвалидных колясок и другого необходимого оборудования).
По данным Общества инвалидов Узбекистана, в стране живут 709 тысяч человек с ограниченными возможностями.
Ранее в Министерстве юстиции напомнили, какие товары каждый месяц могут бесплатно получать инвалиды, нуждающиеся в постоянном уходе.