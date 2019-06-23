Какие товары положены бесплатно одиноким пенсионерам в Узбекистане

Некоторые категории граждан Узбекистана имеют право на бесплатные продукты и средства гигиены.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана напомнили, какие товары каждый месяц могут бесплатно получать одинокие пенсионеры и нуждающиеся в постоянном уходе инвалиды.

В список включены следующие продукты: три килограмма муки высшего сорта; килограмм риса; полкило гречневой крупы; полкило макарон; килограмм говядины без костей; килограмм мяса домашней птицы; 200 граммов сливочного масла; 15 яиц; килограмм сахара; литр подсолнечного масла; 200 граммов зеленого или черного чая.

Средства гигиены: 100-граммовый кусок банного (туалетного) мыла; 200 граммов (два куска) хозяйственного мыла (65% жирных кислот); 150 граммов стирального порошка; восемь подгузников для взрослых.

Ранее Минздрав республики анонсировал переход на новую систему патронажной службы, которая позволит эффективнее помогать одиноким престарелым, инвалидам и нуждающимся в посторонней помощи, а также детям до года и с инвалидностью, роженицам.