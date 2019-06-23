09:57 23 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Руки пожилой женщины, архивное фото

Какие товары положены бесплатно одиноким пенсионерам в Узбекистане

CC0 / Pixabay / congerdesign
Общество
Получить короткую ссылку
19 0 0

Некоторые категории граждан Узбекистана имеют право на бесплатные продукты и средства гигиены.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана напомнили, какие товары каждый месяц могут бесплатно получать одинокие пенсионеры и нуждающиеся в постоянном уходе инвалиды. 

Кошелек с деньгами
Sputnik
Узбекистанцам упростили оформление пенсии
В список включены следующие продукты: три килограмма муки высшего сорта; килограмм риса; полкило гречневой крупы; полкило макарон; килограмм говядины без костей; килограмм мяса домашней птицы; 200 граммов сливочного масла; 15 яиц; килограмм сахара; литр подсолнечного масла; 200 граммов зеленого или черного чая.

Средства гигиены: 100-граммовый кусок банного (туалетного) мыла; 200 граммов (два куска) хозяйственного мыла (65% жирных кислот); 150 граммов стирального порошка; восемь подгузников для взрослых.

Ранее Минздрав республики анонсировал переход на новую систему патронажной службы, которая позволит эффективнее помогать одиноким престарелым, инвалидам и нуждающимся в посторонней помощи, а также детям до года и с инвалидностью, роженицам. 

Теги:
Минюст Узбекистана, пенсионер, инвалиды, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Толпы фанатов и маленький слоненок: политики познают мир селфи
Первый день войны: в Ташкенте возложили цветы к Вечному огню - видео
Новые имена аэропортов в России
Какие имена присвоили аэропортам России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054