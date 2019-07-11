Гульнара Каримова в колонии встретилась с родными

Каримовой для свидания было предоставлено специальное жилое помещение в колонии.

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. Гульнара Каримова в ходе трехдневного свидания встретилась с членами семьи, сообщает министерство юстиции Узбекистана в Facebook.

С кем конкретно из членов семьи она встретилась - неизвестно.

"В целях обеспечения права осужденных на свидание осужденной Г. Каримовой предоставлено право длительного свидания, в частности с 7 по 10 июля осужденная находилась на трехдневном – длительном свидании с членами ее семьи", - говорится в сообщении.

По словам Минюста, Каримовой для свидания было предоставлено специальное жилое помещение в колонии.

"При встрече члены семьи Каримовой на непредоставление должной медицинской помощи и оказание давления на нее во время пребывания в колонии личных жалоб и претензий не высказали", - добавили в Минюсте.

Напомним, министерство юстиции Узбекистана в начале июля провело проверку в женской колонии в Ташкентской области, где содержится дочь первого президента страны Гульнара Каримова.

После этого Швейцария приостановила возврат Узбекистану 555 миллионов долларов из-за условий содержания Гульнары Каримовой.

Адвокат Каримовой: возврат денег в Узбекистан немедленно остановлен >>

Ранее Иман Каримова в своем Instagram рассказала, что мешает Швейцарии вернуть все деньги ее материи Узбекистану.

По ее словам, Гульнара Каримова собирается вернуть все средства, а 131 миллион долларов уже будут получены в ближайшее время государством. А вот остальная сумма задерживается, так как суд Швейцарии обеспокоен тем, что ей не оказывают медицинскую помощь, а также условиями ее содержания.

"Мама и народ хотят этого": Иман Каримова рассказала о возврате денег >>

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет лет.

В начале марта Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Ранее ведомство сообщало, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым она проходит, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов.

Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.