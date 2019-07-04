Адвокат Каримовой: возврат денег в Узбекистан немедленно остановлен

По словам адвоката Гульнары Каримовой, это произошло из-за проблем со здоровьем у дочери первого президента Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Швейцария приостановила возврат Узбекистану 555 миллионов долларов из-за условий содержания Гульнары Каримовой, сообщил ее адвокат Грегуар Манжа в Twitter.

"Третья крупная победа перед Швейцарским федеральным уголовным судом (1 июля). Возврат в размере 555 млн долларов немедленно приостановлен. Никакого больше сотрудничества с Узбекистаном, пока эта страна не положит конец произвольному задержанию нашего клиента. Все большее и большее давления на нее. Жизнь Каримовой в опасности", - написал адвокат.

#Karimova Third major victory before the Swiss Federal Criminal Court (1 July). Return of $555 m immediately suspended. No more cooperation with UZ unless this country puts an end to arbitrary detention of our client. More and more pressure on her. Karimova’s life in danger. https://t.co/WHkNvS4om4 — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) 3 июля 2019 г.

Напомним, что вчера Министерство юстиции Узбекистана сообщило о том, что проведет проверку в женской колонии в Ташкентской области, где содержится дочь первого президента страны.

Ранее Иман Каримова в своем Instagram рассказала, что мешает Швейцарии вернуть все деньги ее материи Узбекистану.

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По ее словам, Гульнара Каримова собирается вернуть все средства, а 131 миллион долларов уже будут получены в ближайшее время государством. А вот остальная сумма задерживается, так как суд Швейцарии обеспокоен тем, что ей не оказывают медицинскую помощь, а также условиями ее содержания.

Девушка также добавила, что общественность должна быть обеспокоена тем, что из-за некомпетентности прокурорских сотрудников средства задерживаются.

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Напомним, Министерство финансов республики рассказало, сколько средств Каримовой было возвращено в Узбекистан в конце июня.

По информации ведомства, в 2018 году поступления в бюджет по данному делу составил 20,2 млн долларов США, включая доход от обращенного в имущества. В течении 2019 года поступления в бюджет составили 11,8 млн долларов США.

Ранее Иман разметила в своем Instagram сообщение из аккаунта, предположительно, принадлежащего ее матери, о том, что активы на сумму 1,2 миллиарда долларов уже возвращены государству. Однако официальная информация от министерства утверждает обратное.

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет лет.

В начале марта Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Ранее ведомство сообщало, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

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Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым она проходит, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов.

Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.