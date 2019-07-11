В МВД рассказали, кто готовит публикации в Instagram Иман Каримовой

Дочь Гульнары Каримовой рассказала МВД, что аккаунт iman.k17 принадлежит ей, однако публикации, касающихся пребывания ее матери в тюрьме готовятся "другими лицами".

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Иман Каримова ответила на вопрос относительно публикаций в своем Instagram, сообщили в МВД.

Семья Гульнары Каримовой получила право длительного свидания с заключенной в Колонии исполнения наказания № 21.

Дочь Каримовой, Иман заявила , что не имеет претензий к условиям содержания матери, а также заметила, что медицинская помощь ей предоставляется вовремя и психологического давления на нее не оказывается.

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На вопрос относительно публикаций Instagram в аккаунте iman.k17 касающихся пребывания Каримовой в заключении, Иман Каримова заявила, что данная страница действительно принадлежит ей, однако, публикации готовятся другими лицами.

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет лет.

В начале марта Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Ранее ведомство сообщало, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым она проходит, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов.

Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.