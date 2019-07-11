На телефоны доверия узбекистанки позвонили 15 тысяч раз

Уже сегодня на местах работают 165 центров по реабилитации и адаптации для лиц пострадавших от насилия.

ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. За прошедшие пять месяцев узбекистанки 15 тысяч раз обратились по короткому номеру 1146, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Такое заявление было сделано сегодня в ходе пресс-конференции новой главой комитета женщин РУз Эльмирой Баситхановой.

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Мероприятие было посвящено вопросам насилия в семье, анализу различных ситуаций и ряду мер, которые предпринимаются в этом направлении.

"Узбекистанки обращались по вопросам жилья, недопониманий в семье, неудовлетворенностью решением суда, получению алиментов и выдачи пособий. Многие обращения по "горячей линии" поступили из города Ташкент, Кашкадарьинской, Бухарской, Андижанской и Хорезмской областей", - заявила Баситханова.

Также было сказано, что за 2018 год произошло 5 664 случаев насилия по отношения к женщинам. 932 женщин пострадали в результате совершенных преступлений.

Уже сегодня на местах работают 165 центров по реабилитации и адаптации для лиц пострадавших от насилия. В каждом центре на общественных началах трудятся психолог, юрист, социальные и медицинские работники.

На сегодняшний день такие центры приняли обращения 5 468 женщин, из них 815 получили медицинскую помощь, 1 486 психологическую помощь, 1 208 правовую помощь, также была предоставлена помощь 496 женщинам для начала их предпринимательской деятельности в получении льготных кредитов, а работу получили 743 женщин.

В целях улучшения национального законодательства Комитетом женщин Узбекистана совместно с Министерством юстиции и Национальным центром по правам человека, согласно установленному порядку, был введен в Кабинет Министров проект закона "О защите женщин от притеснений и насилия".