В Узбекистане запустили религиозный Telegram-канал для женщин

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане запущен официальный религиозно-просветительский Telegram-канал для женщин Mumina.uz.
Как сообщили в пресс-службе Управления мусульман республики, в нем будут публиковаться статьи о касающихся женщин нормах шариата, отношениях внутри семьи, воспитании детей. Советы известных психологов, как ожидается, помогут женщинам решить многие проблемы.
Напомним, к началу Рамадана в Узбекистане впервые была запущена горячая линия по вопросам религии. За 15 дней к улемам обратились более пяти тысяч верующих. Это говорит о том, что у узбекистанцев есть потребность в подобных услугах, считают в Управлении мусульман.