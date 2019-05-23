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В Узбекистане запустили религиозный Telegram-канал для женщин

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Публикации на канале будут посвящены женским проблемам, семейным отношениям, воспитанию детей.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане запущен официальный религиозно-просветительский Telegram-канал для женщин Mumina.uz.

Как сообщили в пресс-службе Управления мусульман республики, в нем будут публиковаться статьи о касающихся женщин нормах шариата, отношениях внутри семьи, воспитании детей. Советы известных психологов, как ожидается, помогут женщинам решить многие проблемы.

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© Foto: VK / Amina Shabanova
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"Если женщина будет духовно здоровой в своей жизни, то общество от этого будет еще прочнее и сильнее. Потому что роль матери в воспитании детей огромна: она — это первый и самый главный человек в жизни каждого ребенка", — отметили в пресс-службе.

Напомним, к началу Рамадана в Узбекистане впервые была запущена горячая линия по вопросам религии. За 15 дней к улемам обратились более пяти тысяч верующих. Это говорит о том, что у узбекистанцев есть потребность в подобных услугах, считают в Управлении мусульман.

Теги:
Управление мусульман Узбекистана, Telegram, женщина, ислам, религия



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