В Узбекистане запустили религиозный Telegram-канал для женщин

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане запущен официальный религиозно-просветительский Telegram-канал для женщин Mumina.uz.

Как сообщили в пресс-службе Управления мусульман республики, в нем будут публиковаться статьи о касающихся женщин нормах шариата, отношениях внутри семьи, воспитании детей. Советы известных психологов, как ожидается, помогут женщинам решить многие проблемы.

"Если женщина будет духовно здоровой в своей жизни, то общество от этого будет еще прочнее и сильнее. Потому что роль матери в воспитании детей огромна: она — это первый и самый главный человек в жизни каждого ребенка", — отметили в пресс-службе.

Напомним, к началу Рамадана в Узбекистане впервые была запущена горячая линия по вопросам религии. За 15 дней к улемам обратились более пяти тысяч верующих. Это говорит о том, что у узбекистанцев есть потребность в подобных услугах, считают в Управлении мусульман.