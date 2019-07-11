В Узбекистане ужесточат наказание для вандалов

Законодательная палата Олий Мажлиса приняла законопроект, призванный защитить объекты культурного наследия. Теперь документ должен утвердить Сенат. Затем его передадут на подпись президенту.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Узбекистане усилят ответственность за нарушение закона об охране и использовании объектов культурного наследия. Законодательная палата Олий Мажлиса приняла соответствующий законопроект, сообщил в Facebook заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Согласно документу, уничтожение, разрушение или порча объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, причинившие значительный ущерб (от 100 до 300 МРЗП, согласно Уголовному кодексу), наказываются штрафом в размере от 100 до 300 МРЗП или обязательными общественными работами до 360 часов, либо исправительными работами до трех лет.

За причинение крупного ущерба грозят штраф в размере от 300 до 500 МРЗП и обязательные общественные работы от 360 до 480 часов или ограничение свободы на срок от года до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.

Строительство или разрушение зданий, сооружений и других объектов, не являющихся объектами материального культурного наследия, на особо охраняемых историко-культурных территориях и (или) внесенных в Список всемирного наследия по своей историко-культурной ценности, без получения разрешения, совершенное после применения административного взыскания за те же действия, наказывается штрафом от 100 до 300 МРЗП или обязательными общественными работами до 360 часов, либо исправительными работами до 3 лет.

Теперь документ должен утвердить Сенат. Затем его передадут на подпись президенту.

Напомним, в настоящее время санкции за уничтожение и порчу объектов материального и культурного наследия предусмотрены Кодексом об административной ответственности (статья 64) и Уголовным кодексом (статья 132).

В настоящее время, в соответствии с Кодексом об административной ответственности (статья 64), умышленное нарушение правил охраны и использования объектов материального культурного наследия влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, на должностных лиц — от трех до пяти МРЗП.

Уголовная ответственность наступает в случае умышленного уничтожения, разрушения, порчи объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, совершенных после применения административного взыскания за такие же действия. Эти действия наказываются штрафом до 50 МРЗП или обязательными общественными работами до 360 часов либо исправительными работами на срок до трех лет.

Причинение крупного вреда наказывается штрафом в размере от 50 до 100 МРЗП или обязательными общественными работами от 360 до 480 часов или ограничением свободы от года до трех лет либо лишение свободы до трех лет.