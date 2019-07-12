В "Узбекистон почтаси" сменился гендиректор

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Евгений Биргер освобожден от должности генерального директора АО "Узбекистон почтаси". Он занимал этот пост с мая 2018 года.
На сайте национального почтового оператора сообщается, что исполняющим обязанности гендиректора назначен Алишер Файзуллаев. Решение было принято на заседании Наблюдательного совета "Узбекистон почтаси" 11 июля.
Часть убытков (13,2 миллиарда сумов) покрыли за счет средств, сформировавшихся из чистой прибыли прошлых лет, тогда как изначально их планировалось вложить в развитие производства (с условием капитализации в будущем). Еще 14,5 миллиарда сумов также компенсируют за счет будущей прибыли.
На том же собрании акционеры компании выступили против того, чтобы Биргер занимал пост гендиректора еще один год. Помимо этого, было решено изменить составы ревизионной комиссии и наблюдательного совета, а также список аффилированных лиц.