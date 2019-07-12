В "Узбекистон почтаси" сменился гендиректор

В прошлом году национальный почтовый оператор понес убытки в размере 27,8 миллиарда сумов, тогда как годом ранее чистая прибыль составила 274,3 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Евгений Биргер освобожден от должности генерального директора АО "Узбекистон почтаси". Он занимал этот пост с мая 2018 года.

На сайте национального почтового оператора сообщается, что исполняющим обязанности гендиректора назначен Алишер Файзуллаев. Решение было принято на заседании Наблюдательного совета "Узбекистон почтаси" 11 июля.

Как пишет Gazeta.uz , 29 июня состоялось собрание акционеров компании, на котором стало известно, что по итогам прошлого года почтовый оператор понес убытки в размере 27,8 миллиарда сумов (3,2 миллиона долларов), тогда как в 2017 году компания получила 274,3 миллиона сумов чистой прибыли (32 тысячи долларов), а еще годом ранее — 1,6 миллиарда сумов чистой прибыли (186,5 тысячи долларов).

Часть убытков (13,2 миллиарда сумов) покрыли за счет средств, сформировавшихся из чистой прибыли прошлых лет, тогда как изначально их планировалось вложить в развитие производства (с условием капитализации в будущем). Еще 14,5 миллиарда сумов также компенсируют за счет будущей прибыли.

На том же собрании акционеры компании выступили против того, чтобы Биргер занимал пост гендиректора еще один год. Помимо этого, было решено изменить составы ревизионной комиссии и наблюдательного совета, а также список аффилированных лиц.