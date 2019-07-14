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Абитуриенты стоят возле ограждения

В Навои абитуриенты снесли забор, чтобы подать документы в вуз - видео

© Sputnik / Михаил Фомичев
Общество
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Толпа абитуриентов атаковала Навоийский пединститут.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В интернете появилось видео, как толпа абитуриентов сносит забор, чтобы подать документы на поступление.

Как передают узбекские СМИ, инцидент произошел в Навоийском государственном педагогическом институте.

На кадра видно, как будущие студенты навалились на забор, а после рухнули вместе с ним на землю. Как только ограждение повалилось, толпа абитуриентов бросилась к дверям вуза.

Напомним, 15 июня в вузах Узбекистана начался прием документов от абитуриентов. Приемная кампания продлится до 15 июля. За количеством поданных заявлений можно следить в режиме онлайн.

Агентство госуслуг организовало специальный call-центр для абитуриентов и их родителей. По телефону +99871 246 16 04 они могут получить консультации по поводу приема документов в вузы республики.

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Теги:
вуз, абитуриенты, Навои, Узбекистан



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