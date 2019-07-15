Никогда не поздно: 80-летний абитуриент появился в Узбекистане

Абитуриент выбрал методику преподавания биологии Самаркандского государственного университета, а также лечение и педиатрию Термезского филиала Ташкентской медицинской академии.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Узбекские абитуриенты продолжают удивлять: на этот раз 80-летний Тухтамиш Султонов подал документы в высшие учебные заведения через Центр госуслуг Ангорского района Сурхандарьинской области, сообщает Агентство государственных услуг.

"Самый возрастной абитуриент выбрал методику преподавания биологии Самаркандского государственного университета, а также лечение и педиатрию Термезского филиала Ташкентской медицинской академии",- говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля женщина в возрасте 72 лет решила стать студенткой и подала документы в университет. Она решила попробовать получить высшее образование в Ферганском государственном университете.

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Именно в этом году в Узбекистане отменили возрастное ограничение при поступлении в вузы.

Кстати, сегодня последний день подачи документов для поступления в вузы. В эти дни Центры госуслуг функционирует круглосуточно 24 часа. На сегодняшний день через ЦГУ в общей сложности для поступления в вузы зарегистрировалось 102 678 абитуриента. Из них 49 307 – выпускники 2019 года ва 53 371 – выпускники предыдущих лет.