Вечный студент: 72-летняя узбекистанка поступает в вуз

Женщина решила попробовать себя и подала документы в Ферганский государственный университет.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Женщина в возрасте 72 лет решила стать студенткой и подала документы в университет, сообщает UPL.uz.

По словам издания, она решила попробовать получить высшее образование в Ферганском государственном университете.

Информацию по этому поводу подтвердила глава управления тестового центра Барно Раджабов.

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Кстати, именно в этом году в Узбекистане отменили возрастное ограничение при поступлении в вузы.

Напомним, в этом году впервые в истории страны тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а результаты экзаменов — публиковаться на следующий день после их проведения на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.

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Все экзамены пройдут по новой схеме, когда сам процесс сдачи будет организован в крупных павильонах с обязательным наличием видеокамер, записывающих все происходящее. В столице, например, таким местом станет Узэкспоцентр.

В этом году в Узбекистане процесс поступления абитуриентов в вузы будут контролировать свыше 1150 камер и 120 глушителей связи.