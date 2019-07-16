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Рабочие на строящемся объекте

Власти Узбекистана будут стимулировать интерес молодежи к рабочим профессиям

CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
Общество
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В республике появится новая сеть учреждений профессионального образования.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил эффективно организовать систему подготовку специалистов среднего звена и рабочих кадров. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В частности, на базе колледжей республики появится новая сеть учреждений профессионального образования. Там будут готовить специалистов на основе программ начального, среднего и среднего специального профессионального образования. Сроки обучения будут зависеть от сложности знаний и навыков, необходимых для того, чтобы освоить профессию.

Также Мирзиёев поручил стимулировать интерес молодежи к рабочим профессиям.

Согласно информации пресс-службы президента, на местах присутствует безработица и вместе с тем большой спрос в специалистах среднего звена. Так, наблюдается нехватка 46 тысяч специалистов в легкой промышленности, 104 тысяч - в строительной индустрии, 71 тысячи - в металлургии, 67 тысяч - в сфере оказания услуг. Это является последствием отсутствия тесного взаимодействия между образованием и производством.

Теги:
Образование, колледж, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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