Иргашев рассказал, что Узбекистан делает для установления мира в Афганистане

По мнению Исматуллы Иргашева, создание возможностей для афганской молодежи в получении образования, а также формирование новых рабочих мест в Афганистане помогут быстрее установить мир в стране.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Ташкенте состоялся второй раунд переговоров между представителями государственного и частного сектора Узбекистана и Афганистана в рамках торговой выставки в "Узэкспоцентре", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Напомним, первая встреча проходила в Термезе в июне 2018 года.

"Это не только торговля, не только бизнес – это действия к миру. Мы поставили перед собой цель поднять экономику, расширить торговлю и создать основу для мирных переговоров в Афганистане. С этой точки зрения, я думаю, что сегодняшнее наше мероприятие очень важно", - сказал специальный представитель президента Узбекистана в Афганистане Исматулла Иргашев.

Как отметил Иргашев, за последние три-четыре месяца в узбекско-афганских отношениях произошли серьезные изменения. Например, первого июня впервые премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Афганистан и принял участие в открытии выставки и бизнес-форума.

Также, по словам дипломата, Узбекистан проводит большую работу по обучению афганской молодежи. В специально созданном учебном центре в Термезе почти 100 афганцев получили дипломы о высшем образовании и вернулись на родину. Они начнут работать в Афганистане этой осенью и внесут свой вклад в афганскую экономику.

"В этом учебном центре мы намерены осуществлять образовательные программы для афганской молодежи с участием ЕС и Китая. <…> Нам необходимо вместе с афганским правительством увеличить число обучающихся в этом центре до 300 человек", - заявил Иргашев.

Он добавил, что Узбекистан также предоставит Афганистану помощь в подготовке квалифицированных рабочих. В частности, во время строительства железной дороги "Мазари-Шариф-Герат" Узбекистан сможет обеспечить работой около 30 тысяч афганцев.

"Надеюсь, что афганское правительство вскоре примет окончательное решение по проекту железной дороги, и мы приступим к его реализации", - добавил Иргашев.

Напомним, Узбекистан и Афганистан 17 июля в рамках проведения первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подпишут проект ЛЭП-500 Сурхан-Пули-Хумри.