В Ташкенте могут внедрить систему распознавания лиц

Оказалось, что камеры, которые занимаются автоматическим фиксированием нарушений ПДД в Ташкенте, подойдут для распознавания лиц.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Узбекистане могут внедрить систему распознавания лиц, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на источник в ГУВД.

По словам издания, на данный момент правоохранительные органы проводят переговоры с китайской компанией Huawei по внедрению системы распознавания лиц в качестве пилотного проекта в Ташкенте.

"Эта система может стать одним их базовых элементов проекта "Безопасный город", который будет реализован совместно с китайскими инвесторами. Главное, что наши камеры, которые занимаются автоматическим фиксированием нарушений ПДД на 115 крупных перекрестках Ташкента, подойдут для распознавания лиц по техническим параметрам", - рассказывает источник.

По его словам, нужно просто сменить софт и настроить работу с данными в центре управления.

Напомним, в январе стало известно, что уже в течение трех лет система распознавания лиц будет массово внедряться в России в рамках программы "Умный город".

А вот в мае власти Сан-Франциско проголосовали за запрет использования систем распознавания лиц муниципальными органами, включая полицию.

Сан-Франциско станет первым городом в США, где городским службам и правоохранительным органам будет запрещено использовать эту технологию. До сих пор ни один город или штат в стране на это не решался. Теперь на закупку оборудования для видеонаблюдения понадобится специальное разрешение.

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По мнению сторонников идеи, системы биометрической идентификации не приносят пользу обществу: государство может злоупотреблять этой технологией в отношении протестующих или представителей некоторых общин (например, мусульман), а ложные срабатывания могут привести к аресту невиновного человека.

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Примечательно, что в 2018 году Массачусетский технологический институт (MIT) провел исследование, согласно которому программы распознавания чаще допускают ошибки, если речь идет об афроамериканках или представительницах других этнических групп.

В Американском союзе защиты гражданских свобод (ACLU) считают, что постоянное наблюдение подавляет гражданскую активность и коренным образом меняет поведение людей в общественных местах. Однако есть и другие опасения: введение полного запрета помешает полиции в поиске пропавших без вести или подозреваемых в совершении преступлений.

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Практика распознавания лиц уже действует во многих развитых странах. В Великобритании камеры появились одними из первых в мире. Сегодня технология активно используется в Китае, а в прошлом году о ее внедрении заговорили в России.

Чем шире распространяется система биометрической идентификации, тем сильнее бьют тревогу правозащитники. Помимо Сан-Франциско, запрет уже рассматривается в Окленде (штат Калифорния) и Сомервилле (штат Массачусетс).