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место где имам читает азан (призыв на молитву)

Имам в аэропорту читает проповедь мигрантам, уезжающим на заработки

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Имам призвал мигрантов не изменять родине, супругам и не попадать под влияние террористических организаций. 

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Узбекистане в аэропорту Намангана имам читает проповеди мигрантам, уезжающим на заработки в Россию, сообщает Muslim.uz.

Как пишет издание, имам призвал мигрантов не изменять родине, супругам и не попадать под влияние террористических организаций. 

Праздничная молитва в соборной мечети Хазрати Имам
© muslim.uz
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В Сеть уже попала видеозапись, на которой он рассказывает, что многие из тех, кто переезжает в другие страны, посредством Интернета попадают под влияние разных людей и за деньги продают свою религию, что не подобает мусульманам. 

"Как пояснил журналистам представитель международного аэропорта "Наманган", проповеди проводятся на основании специальной государственной программы, разработанной Комитетом по делам религий для соотечественников, вылетающих на работу в Россию", - говорится в сообщении.

По его словам, поскольку всех мигрантов невозможно собрать на улице, имам выступает перед гражданами в зале ожидания после прохождения пассажирами регистрации.

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Мероприятия проводятся под контролем Наманганского областного представительства Управления мусульман Узбекистана.

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Теги:
мусульмане, проповедь, Наманган, аэропорт, имам, Борьба с терроризмом, Террористы, Узбекистан, Узбекистан



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