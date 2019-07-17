Имам в аэропорту читает проповедь мигрантам, уезжающим на заработки

Имам призвал мигрантов не изменять родине, супругам и не попадать под влияние террористических организаций.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Узбекистане в аэропорту Намангана имам читает проповеди мигрантам, уезжающим на заработки в Россию, сообщает Muslim.uz.

Как пишет издание, имам призвал мигрантов не изменять родине, супругам и не попадать под влияние террористических организаций.

В Сеть уже попала видеозапись, на которой он рассказывает, что многие из тех, кто переезжает в другие страны, посредством Интернета попадают под влияние разных людей и за деньги продают свою религию, что не подобает мусульманам.

"Как пояснил журналистам представитель международного аэропорта "Наманган", проповеди проводятся на основании специальной государственной программы, разработанной Комитетом по делам религий для соотечественников, вылетающих на работу в Россию", - говорится в сообщении.

По его словам, поскольку всех мигрантов невозможно собрать на улице, имам выступает перед гражданами в зале ожидания после прохождения пассажирами регистрации.

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Мероприятия проводятся под контролем Наманганского областного представительства Управления мусульман Узбекистана.

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В последние годы с целью участия в "джихаде" ИГ* из республик Центральной Азии в Ирак и Сирию уехали 4,2 тысячи человек. Из них до 1900 граждан Таджикистана. Значительная часть вербовок происходит в интернет-пространстве или за пределами республики, поэтому окончательных данных нет и реальность может оказаться еще трагичнее.

ИГ* – террористическая организация, запрещена в России.