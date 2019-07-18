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В Ташкенте показали транспорт Управления по безопасному туризму - фото

В Ташкенте показали транспорт Управления по безопасному туризму - фото

Даракчи
Общество
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Сотрудники новой структуры будут дежурить в местах, где бывают туристы.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. В Ташкенте показали транспорт Управления по безопасному туризму, сообщает "Даракчи".

По словам издания, на брифинге в ГУВД также рассказали о задачах недавно созданного Управления по обеспечению безопасного туризма.

По данным начальника Управления, полковника Рустама Сайфулова, сотрудники структуры будут дежурить в местах, где бывают туристы.

В Ташкенте показали транспорт Управления по безопасному туризму - фото
Даракчи
В Ташкенте показали транспорт Управления по безопасному туризму - фото

Сотрудники будут носить форму с отличительным знаком.

В Ташкенте показали транспорт Управления по безопасному туризму - фото
Даракчи
В Ташкенте показали транспорт Управления по безопасному туризму - фото

Одно из главных требований при приеме на работу - знание английского языка.

В Ташкенте показали транспорт Управления по безопасному туризму - фото
Даракчи
В Ташкенте показали транспорт Управления по безопасному туризму - фото

Напомним, в марте, по предложению МВД и Госкомтуризма в Ташкенте, Ташкентской и Сурхандарьинской областях началось поэтапное применение Концепции обеспечения безопасного туризма, уже внедряемая в Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе.

С 1 апреля 2019 года Управление координации обеспечения безопасного туризма МВД и его территориальные подразделения получают возможность на договорной основе оказывать платные услуги по сопровождению туристов и туристских групп, а также охране общественного порядка на объектах материального культурного наследия. Разрешение включает в себя функции по обеспечению безопасного туризма на объектах транспорта.

С того же числа при Министерстве внутренних дел создается Фонд обеспечения безопасного туризма, в который будут поступать 10 процентов от доходов внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Госкомтуризма, средства штрафов, взысканных сотрудниками подразделений по обеспечению безопасного туризма, и оплата за оказание ими профильных услуг, а также международные гранты. Министр внутренних дел будет иметь право за счет этих средств вводить дополнительные штатные единицы и устанавливать сотрудникам стимулирующие надбавки до 100 процентов от должностных окладов.

Теги:
Туризм, ГУВД Ташкента, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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