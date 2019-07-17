В Ташкенте 14-летней девочке стало плохо из-за жары

Девочка получила солнечный удар, однако обратилась к врача только на следующий день, когда ей стало плохо.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Ташкенте 14-летней девушке стало плохо из-за жары, сообщает ГУВД.

"15 июля в 05.44 часов в Юнусабадском районе была госпитализирована 14-летняя Мохинур Б. Девочка накануне получила солнечный удар, но сразу серьезного недомогания не почувствовала. И только утром, когда ей стало нехорошо, и она потеряла сознание, родные доставили девочку в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ГУВД Ташкента просит жителей города применять меры предосторожности в жаркую погоду и избегать воздействия прямых солнечных лучей.

"В случае, если вы долгое время находились на солнце и чувствуете себя неважно, не откладывайте визит к врачу", - пишут органы.

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Напомним, пару дней назад из-за жары на станции метро "Пахтакор" на железнодорожное полотно упала 58-летняя женщина.

Согласно показаниям синоптиков, в ближайшие несколько недель аномальная жара в Узбекистане не закончится.

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Важно помнить, как защититься от зноя, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

Так, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обратиться к врачу — может понадобиться корректировка лекарственной терапии. И обязательно следить за давлением.

Всем без исключения нужно пить больше воды, носить головные уборы, чаще принимать прохладный душ, носить легкую одежду из натуральных тканей.