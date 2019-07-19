В Узбекистане начнут активнее бороться с торговлей некачественным мясом

На рынки, в супермаркеты и заведения общественного питания республики можно будет доставлять только то мясо, которое включено в специальную электронную базу.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Узбекистане в 2020 году появится электронная база мяса, отвечающего требованиям качества и ветеринарных санитарных правил и норм, заявил на встрече с журналистами зампредседателя Госкомитета по развитию ветеринарии и животноводства Узбекистана Аброр Акбаров.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан , создание базы предусмотрено постановлением правительства республики.

По словам Акбарова, в стране запрещено будет продавать или использовать мясо, которое не внесено в эту базу.

Электронная программа будет установлена на современных специализированных скотобойнях.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане создадут базу данных некачественных товаров, формировать список сомнительных производителей и продукции будут сразу несколько ведомств, в том числе Государственный таможенный комитет, Госкомэкологии, Госкомветеринарии, Узгоскарантин, министерства строительства, здравоохранения.