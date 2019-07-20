В Узбекистане чиновник оштрафован за привлечение учителей к заливке бетона

В Наманганской области заместитель хокима района привлек работников школы к благоустройству территории.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Замхокима Касансайского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мубилло Исомиддинов оштрафован за привлечение учителей к бетонированию набережной реки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений.

Исомиддинов поручил привлечь работников школ к благоустройству и заливке бетона на этой территории в рамках государственной программы "Обод марказ" ("Благоустроенный центр").

Каждое учебное учреждение получило по участку, на работы вышли 80 сотрудников.

Чиновник признал, что привлек сотрудников школ к благоустройству, и заявил, что впредь не станет этого делать.

Ему придется оплатить штраф в размере 608 190 сумов (3 МРЗП).

Напомним, в апреле директора школы №7 Избасканского района Андижанской области оштрафовали на 3 МРЗП за привлечение учителей к принудительным работам — выяснилось, что их заставляли убирать и благоустраивать территорию около образовательного учреждения.

Министерство занятости и трудовых отношений призвало сообщать о фактах принудительного труда по номеру 71 200 06 00 или через Telegram-бот @mehnathuquqbot.

Кроме того, учителя могут сообщать о любых нарушениях их прав через этот сайт.