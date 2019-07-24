В Узбекистане утвердили Кодекс профессиональной этики журналистов

В республике также создадут Общественный совет по СМИ, который будет разбираться в спорных ситуациях, связанных с деятельностью журналистов.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Для узбекских журналистов утвердили Кодекс профессиональной этики, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация". Решение было принято на IV Конференции Творческого союза журналистов республики.

Документ определяет основы деятельности представителей средств массовой информации. В соответствии с ним, первоочередной долг журналиста — уважать права человека, быть честным, объективным, справедливым, учитывать плюрализм мнений. Он должен проверять информацию, которую получает, и распространять только правдивую и объективную.

Если же в информационное поле по вине журналиста попали недостоверные данные, ему следует "немедленно признать свою ошибку, извиниться и принять меры к исправлению этой ошибки".

Документом также предусмотрено создание Общественного совета по СМИ, который будет давать заключения относительно нарушений требований и норм профессиональной этики журналиста, способствовать прояснению спорных ситуаций. Семеро членов этого совета избираются на пять лет на конференции Творческого союза журналистов Узбекистана.

Подчеркивается, что решение Общественного совета имеет рекомендательный характер: оно не является основанием для привлечения журналиста к дисциплинарной, административной или иной ответственности.

Напомним, в конце прошлого года Министерство юстиции презентовало практическое руководство для журналистов "Средства массовой информации в период реформ" на государственном языке. Оно призвано помочь правильно и грамотно с правовой точки зрения распространять информацию. В частности, в пособии проанализированы такие вопросы, как презумпция невиновности, права ребенка, неприкосновенность частной жизни, честь и достоинство человека.