Данный проект по строительству тоннеля планируется завершить до конца 2019 года.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. В Ташкентском метрополитене начались работы по бурению нового тоннеля Юнусабадской ветки протяженностью 1,5 километра, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

По словам пресс-службы, весь процесс осуществляется с помощью немецкой техники, которая способна прокладывать тоннель и одновременно устанавливать бетонированный каркас, укрепленный тюбингами.

Railway.uz На Юнусабадской ветке Ташкентского метро начали бурение нового тоннеля

На объекте круглосуточно работают более 180 квалифицированных инженеров и специалистов, задействовано около 40 видов современной спецтехники и других механизмов.

В настоящее время ведутся работы по строительству тоннеля между строящимися станциями "Юнусабад" и "Туркистон", ведутся работы по прокладке тоннеля на перегонах между станциями, строительство открытым способом оборотного съезда и тупиковой линии на станции "Туркистон".

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Данный проект, разработанный специалистами ООО Toshkent Metroproekt, планируется завершить до конца 2019 года. Общая стоимость проекта – 124,8 млн. долларов США.