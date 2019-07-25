11:16 25 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
На Юнусабадской ветке Ташкентского метро начали бурение нового тоннеля

На Юнусабадской ветке Ташкентского метро начали бурение нового тоннеля

Railway.uz
Общество
Получить короткую ссылку
77 0 0

Данный проект по строительству тоннеля планируется завершить до конца 2019 года.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. В Ташкентском метрополитене начались работы по бурению нового тоннеля Юнусабадской ветки протяженностью 1,5 километра, сообщает "Узбекистон темир йуллари". 

По словам пресс-службы, весь процесс осуществляется с помощью немецкой техники, которая способна прокладывать тоннель и одновременно устанавливать бетонированный каркас, укрепленный тюбингами.

На Юнусабадской ветке Ташкентского метро начали бурение нового тоннеля
Railway.uz
На Юнусабадской ветке Ташкентского метро начали бурение нового тоннеля

На объекте круглосуточно работают более 180 квалифицированных инженеров и специалистов, задействовано около 40 видов современной спецтехники и других механизмов.

В настоящее время ведутся работы по строительству тоннеля между строящимися станциями "Юнусабад" и "Туркистон", ведутся работы по прокладке тоннеля на перегонах между станциями, строительство открытым способом оборотного съезда и тупиковой линии на станции "Туркистон".

Подземное чудо Ташкента: 40 лет без остановок >>

Данный проект, разработанный специалистами ООО Toshkent Metroproekt, планируется завершить до конца 2019 года. Общая стоимость проекта – 124,8 млн. долларов США.

Sputnik
Планы развития ташкенского метро
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, Метро, метро



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Шавкат Мирзиёев готовит плов дома
Все любят президента: Шавкату Мирзиёеву 62 года
Самый страшный праздник: тысячи змей на улицах Индии - видео
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить жару

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054