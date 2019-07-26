В аэропорту Самарканда появится новый терминал

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В аэропорту Самарканда будет построен еще один терминал, сообщает пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом реконструкции аэропорта в Самарканде, куда прибыл сегодня утром.
"Планируется строительство еще одного терминала, реконструкция взлетно-посадочной полосы, расширение самолетной стоянки, модернизация радиолокационных систем", - говорится в сообщении.
Также известно о том, что новый аэровокзал будет отвечать всем международным требованиям и обслуживать 600 пассажиров в час.
Глава государства дал указания по внедрению современного менеджмента в аэропорту, повышению числа поездов и автобусов на маршрутах на время реконструкции, созданию дополнительных удобств населению и туристам.
Президент Узбекистана прибыл в Самарканд >>
Напомним, в ходе визита в Самарканд Мирзиёев ознакомится с ходом реформ социально-экономического развития регионов, крупными проектами в городе и жизнью народа.