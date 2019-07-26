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В аэропорту Самарканда появится новый терминал

В аэропорту Самарканда появится новый терминал

Пресс-служба Президента
Общество
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Помимо нового терминала, в аэропорту Самарканда пройдет реконструкция взлетно-посадочной полосы и расширение самолетной стоянки.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В аэропорту Самарканда будет построен еще один терминал, сообщает пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом реконструкции аэропорта в Самарканде, куда прибыл сегодня утром.

"Планируется строительство еще одного терминала, реконструкция взлетно-посадочной полосы, расширение самолетной стоянки, модернизация радиолокационных систем", - говорится в сообщении.

В аэропорту Самарканда появится новый терминал
Пресс-служба Президента
В аэропорту Самарканда появится новый терминал

Также известно о том, что новый аэровокзал будет отвечать всем международным требованиям и обслуживать 600 пассажиров в час.

В аэропорту Самарканда появится новый терминал
Пресс-служба Президента
В аэропорту Самарканда появится новый терминал

Глава государства дал указания по внедрению современного менеджмента в аэропорту, повышению числа поездов и автобусов на маршрутах на время реконструкции, созданию дополнительных удобств населению и туристам.

Президент Узбекистана прибыл в Самарканд >>

Напомним, в ходе визита в Самарканд Мирзиёев ознакомится с ходом реформ социально-экономического развития регионов, крупными проектами в городе и жизнью народа. 

Теги:
самолет, Самолет, аэропорт, Президент, президент, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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