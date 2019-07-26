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Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Самаркандсую область посетил фермерское хозяйство Pure milk Oqdaryo в Акдарьинском районе

Мирзиёев рассказал, какой вопрос волнует его постоянно

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Президент Узбекистана находится с визитом в Самаркандской области.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Самаркандскую область посетил фермерское хозяйство Pure milk Oqdaryo в Акдарьинском районе. По данным пресс-службы главы государства, там он пообщался с земледельцами.

"Вопрос о том, как увеличить доходы людей, волнует меня постоянно. Возможности для этого есть в каждом регионе, каждой сфере. В сельском хозяйстве это внедрение новых технологий, повышение урожайности, переработка сырья. Переработка повышает доход и создает рабочие места", — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Самаркандсую область посетил фермерское хозяйство Pure milk Oqdaryo в Акдарьинском районе
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Самаркандсую область посетил фермерское хозяйство "Pure milk Oqdaryo" в Акдарьинском районе

Фермерское хозяйство Pure milk Oqdaryo занимает территорию площадью около 1,4 тысячи гектаров и специализируется на хлопководстве и животноводстве. Там используется капельный метод полива. При нем вода подается прямо в прикорневую зону выращиваемых растений малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Капельное орошение позволяет экономить воду и другие ресурсы. 

По данным пресс-службы главы государства, Мирзиёев указал на необходимость перевода на капельный полив остальных хозяйств и кластеров. 

Напомним, президент прибыл в Самаркандскую область утром. Ранее он ознакомился с проектом реконструкции аэропорта.

Теги:
фермерское хозяйство, фермер, Узбекистан, Самаркандская область, Шавкат Мирзиёев, Сельское хозяйство



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