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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев поручил превратить Самарканд в туристический центр

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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В пятницу президент республики посетил Самаркандскую область.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил превратить Самарканд в туристический центр, сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе визита в Самаркандскую область он встретился с активистами, руководителями секторов, аксакалами, фермерами и предпринимателями. 

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Президент отметил, что главная цель его поездки — развитие туризма, предпринимательства и перерабатывающей промышленности.

"В частности, отметив необходимость превращения Самарканда в туристический хаб, президент дал соответствующие указания заместителю премьер-министра и хокиму области", — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава государства отметил, что следует улучшить деловой климат в регионе и создать в нем все условия для предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане будет разработана новая программа развития туризма, поток гостей из других стран должен увеличиться до 10 миллионов человек.

Теги:
Шавкат Туляганов, Узбекистан, Туризм, Самарканд



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