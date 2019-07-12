Узбекистан намерен увеличить поток туристов до 10 миллионов человек

Ожидается, что по итогам уже этого года показатель составит 6,4-6,5 миллиона человек.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане будет разработана новая программа развития туризма, поток гостей из других стран должен увеличиться до 10 миллионов человек. Соответствующие поручения дал президент республики Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с итогами Совета по туризму стран СНГ и прошедшей в его рамках Первой туристической ярмарки, рассказал заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Мероприятия прошли в Самарканде 10-11 июля, в них приняли участие представители ведомств, регулирующих развитие туристической сферы, а также представители туристического бизнеса и образовательного сектора — ректоры 11 вузов, занимающихся подготовкой кадров для отрасли.

Азиз Абдухакимов отметил, что десять миллионов туристов — достижимая цифра, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Ожидается, что по итогам уже этого года показатель составит 6,4-6,5 миллиона человек.

"Мы должны дальше работать над развитием зиёрат-туризма, агро-туризма, этно-туризма — вот то, что может привлечь в страну больше посетителей. Следующее направление — кардинальное решение вопросов с логистикой, доступом в Узбекистан. Мы находимся в середине континента, авиабилеты очень дорогие, существует монополия нашего национального перевозчика. Здесь мы должны поступить умно, чтобы он стал одним из доминирующих на рынке и в то же время была свободная конкуренция, а зарубежные авиакомпании имели свободный доступ на узбекский рынок", — отметил вице-премьер.

Кроме того, нужно строить больше гостиниц. Сейчас власти предлагают предпринимателям льготы — к примеру, компенсации: за один номер трехзвездочного отеля — 40 миллионов сумов, 65 миллионов за четырехзвездочный.

"Эта льгота уже работает. На сегодняшний день заявки подали десять гостиниц, мы им все компенсируем. А тридцать готовятся", — рассказал Абдухакимов.

Кроме того, в Узбекистане упростили требования к работе хостелов, после чего те "начали расти, как грибы", а также внедрили систему Airbnb, благодаря которой гостей при выполнении определенных условий может принимать каждый житель страны.

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