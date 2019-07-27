Узбекские, кыргызские и таджикские спасатели впервые проведут совместные учения

В настоящее время специалисты трех стран разрабатывают сценарий предстоящих учений.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Спасательные службы Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана впервые проведут совместные учения в Баткентской области Кыргызстана в сентябре, сообщили в пресс-службе узбекистанского МЧС.

В ведомстве отметили, что в ходе учений спасатели трех стран отработают вопросы взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сейчас идет разработка сценария предстоящих учений.

Напомним, в начале июля сотрудники МЧС предотвратили в Ташкенте чрезвычайную ситуацию техногенного характера . В дежурную часть поступило сообщение о том, что около одного из предприятий на улице Чукурсай в Алмазорском районе города стоит привезенный из Китая контейнер, который источает неприятный запах и издает шумы, похожие на хлопки. Профессионалы оперативно прибыли на место и обезвредили контейнер.

Впоследствии выяснилось, что в нем находились два вида фреонов и сжиженный газ. Контейнер продолжительное время стоял под палящим солнцем, из-за чего произошла утечка.

Груз предназначался для одного из столичных предприятий в Чиланзарском районе. После оперативных мероприятий его доставили по нужному адресу.