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Снос дома

"Юксалиш" прокомментировало проблему с незаконными сносами в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Общенациональное движение разрабатывает рекомендации, которые позволят предотвратить случаи конфронтации граждан и представителей власти. 

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Председатель Общенационального движения "Юксалиш" Акмал Бурханов выразил обеспокоенность случаями открытой конфронтации представителей хокимиятов и граждан из-за сносов жилых домов и сооружений.

"Мы наблюдаем хаотичные действия отдельных представителей местных органов власти, ответственных за комплексное развитие регионов, в частности, незаконные изъятия земельных участков и сносы сооружений, порой без предварительного уведомления граждан, без выплаты достойной компенсации, одним словом, не получив полного согласия граждан", — заявил Бурханов. 

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают резонансные случаи, особенно те, что произошли в Яккабагском районе, а также "случаи открытой конфронтации граждан и представителей местных органов власти" в Риштанском, Янгиюльском районах и Ургенче.

Бурханов рассказал, что "Юксалиш" разрабатывает рекомендации, которые позволят предотвратить подобные случаи. 

"В этих целях планируется проведение обсуждений с участием всех заинтересованных сторон, граждан, представителей местных властей, застройщиков, депутатов, общественных организаций и советов, а также международных организаций", — сообщил председатель движения. 

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Ранее Минюст республики провел акцию по приему и рассмотрению онлайн-обращений в сфере соблюдения прав граждан на недвижимое имущество и выяснил, какие проблемы с недвижимостью не дают узбекистанцам покоя. Одна из самых острых связана как раз с получением в установленном порядке возмещения ущерба, нанесенного в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд. Больше всего таких обращений поступило из Ташкента, Ташкентской и Наманганской областей. 

Выявлено, что в 846 случаях собственникам не были отправлены письменные извещения, в 1388 случаях — нарушены сроки предоставления письменных извещений. Кроме того, оказалось, что строительные объекты разрушались без предварительной их оценки, то есть без конкретизации стоимости.

Общая сумма компенсаций, полагавшихся за снесенные жилые и нежилые объекты, составила более 600 миллиардов сумов, однако министерство выявило, что 300 миллиардов не дошли до адресатов в Ташкенте, Ташкентской, Ферганской, Кашкадарьинской и Наманганской областях. 

Теги:
хокимият, снос дома, Узбекистан, Общенациональное движение "Юксалиш"



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