В Ташкенте начинаются вступительные экзамены в вузы

Уже в понедельник стартуют экзамены для поступающих в высшие учебные заведения столицы.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. 29 июля этого года начнутся вступительные экзамены на 2019-2020 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.

С 8:00 и 15:00 экзамены пройдут по адресам:

Национальный выставочный комплекс "Узэкспоцентр", Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107;

Межвузовый спортивный комплекс, Юнусабадский район, 3-й проезд Ниязбек Йули, 57;

Республиканский центр выставочно-ярмарочной торговли товарами народного потребления, Шайхантохурский район, улица Беруни, 41;

спортивный комплекс АО Saxovat-Sport-Servis, Юнусабадский район, улица Ифтихор, 1;

портивно-оздоровительный комплекс "Ёшлик", улица Ислама Каримова, Шайхантахурскмй район.

Также сообщается, что в дни экзаменов автобусы движение автобусов запустят на час раньше. Такая мера будет принята для бесперебойного движение транспорта и оптимизации потока пассажиров.пассажиропоток.

Кроме того, будут приняты дополнительные меры в связи с временным закрытием дорог вокруг тунктов вступительных испытаний.