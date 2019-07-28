В Ташкенте начинаются вступительные экзамены в вузы

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. 29 июля этого года начнутся вступительные экзамены на 2019-2020 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.
С 8:00 и 15:00 экзамены пройдут по адресам:
- Национальный выставочный комплекс "Узэкспоцентр", Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107;
- Межвузовый спортивный комплекс, Юнусабадский район, 3-й проезд Ниязбек Йули, 57;
- Республиканский центр выставочно-ярмарочной торговли товарами народного потребления, Шайхантохурский район, улица Беруни, 41;
- спортивный комплекс АО Saxovat-Sport-Servis, Юнусабадский район, улица Ифтихор, 1;
- портивно-оздоровительный комплекс "Ёшлик", улица Ислама Каримова, Шайхантахурскмй район.
пассажиропоток.
Кроме того, будут приняты дополнительные меры в связи с временным закрытием дорог вокруг тунктов вступительных испытаний.