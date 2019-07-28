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В Ташкенте начинаются вступительные экзамены в вузы

© Toshkent shahar hokimligi Matbuot xizmati
Общество
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Уже в понедельник стартуют экзамены для поступающих в высшие учебные заведения столицы.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. 29 июля этого года начнутся вступительные экзамены на 2019-2020 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.

С 8:00 и 15:00 экзамены пройдут по адресам:

  • Национальный выставочный комплекс "Узэкспоцентр", Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107;
  • Межвузовый спортивный комплекс, Юнусабадский район, 3-й проезд Ниязбек Йули, 57;
  • Республиканский центр выставочно-ярмарочной торговли товарами народного потребления, Шайхантохурский район, улица Беруни, 41;
  • спортивный комплекс АО Saxovat-Sport-Servis, Юнусабадский район, улица Ифтихор, 1;
  • портивно-оздоровительный комплекс "Ёшлик", улица Ислама Каримова, Шайхантахурскмй район.

Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре
© Х. Пайдоев / Народное слово
Вступительные экзамены - 2019: что изменилось
Также сообщается, что в дни экзаменов автобусы движение автобусов запустят на час раньше. Такая мера будет принята для бесперебойного движение  транспорта и оптимизации потока пассажиров.
пассажиропоток.

Кроме того, будут приняты дополнительные меры в связи с временным закрытием дорог вокруг тунктов вступительных испытаний.




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