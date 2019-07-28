ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" объяснила правила перевозки домашних питомцев. Об этом они сообщили на сайте компании.
Как рассказали в компании, перевозка животных и птиц разрешается при условии выполнения соответствующих правил страны вылета и страны назначения. А также необходимо выполнить условия транзита.
Требуется также наличие сертификатов и разрешений органов ветеринарного надзора с коэффициентом 2.
Перевозка животных и птиц не является разрешенной формой провоза и оплачивается по тарифу для сверхнормативного багажа.
Однако если же вы провозите собаку поводыря, нормы по весу и форме перевозки не учитываются, а дополнительные сборы можно не платить. Следует позаботится, чтобы на животном имеется ошейник, намордник. А у самого пассажира попросят свидетельство о здоровье.