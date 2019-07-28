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"Узбекистон хаво йуллари" объяснила правила перевозки домашних питомцев

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Как рассказали в компании, перевозка животных и птиц разрешается при условии выполнения соответствующих правил страны вылета и страны назначения. А также необходимо выполнить условия транзита.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" объяснила правила перевозки домашних питомцев. Об этом они сообщили на сайте компании.

Как рассказали в компании, перевозка животных и птиц разрешается при условии выполнения соответствующих правил страны вылета и страны назначения. А также необходимо выполнить условия транзита.

Требуется также наличие сертификатов и разрешений органов ветеринарного надзора с коэффициентом 2.

Перевозка животных и птиц не является разрешенной формой провоза и оплачивается по тарифу для сверхнормативного багажа.

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В салон вы сможете взять собак, кошек, обезьян, птиц и других мелких животных, масса которых вместе с контейнером не превышает 8 кг. Если же норма превышена, питомец отправится в путешествие в багажном отделении самолета.

Однако если же вы провозите собаку поводыря, нормы по весу и форме перевозки не учитываются, а дополнительные сборы можно не платить. Следует позаботится, чтобы на животном имеется ошейник, намордник. А у самого пассажира попросят  свидетельство о здоровье.

Теги:
аэропорт, самолет, Самолет, животное, животные



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