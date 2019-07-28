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Стало известно как будут проходить вступительные экзамены в вузы

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Когда пройдут испытания, сколько подготовлено заданий, когда будут известны результаты тестов и как посмотреть их онлайн, рассказали сегодня в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.  О том, какова готовность к проведению тестов рассказали на брифинге, состоявшемся 28 июля в Агентстве информации и массовых коммуникаций, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Тестовые вступительные тестовые испытания по приему в вузы в этом году проводятся с 29 июля до 14 августа.

Примечательно, что абитуриенты смогут узнать результаты уже на следующий день. Для этого можно использовать сайт  ГЦТ или путем смс-оповещений. Списки поступивших можно будет увидеть уже 23-24 августа. 

Первыми закончатся тестовые испытания в Сурхандарьинской области - 8 августа, затем в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской области – 10 августа, 11 августа – в Кашкадарьинской области, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях -13 августа и 14 августа – в Бухарской области.

© Toshkent shahar hokimligi Matbuot xizmati
В Ташкенте начинаются вступительные экзамены в вузы
На сегодняшний день 930 тысяч абитуриентов получили разрешение на прохождение тестов. Наблюдать за процессом организации тестов можно на сайте test2019.uz.

С этого года абитуриенты могли подавать документы в ряд высших учебных заведений онлайн через портал my.gov.uz или через центры государственных услуг. Число сдаваемых документов сокращено до минимума, требовалось два документа — паспорт или свидетельство о рождении и документ об окончании школы или колледжа. Для приема лиц с инвалидностью и граждан, вернувшихся с военной службы в высшие учебные заведения, выделена отдельная квота.

Для проведения тестовых испытаний сформировано более 180 тыс. тестовых заданий, которые прошли двухэтапную экспертизу. Осуществлен их перевод и однообразие на трех языках: узбекском, русском и каракалпакском.

Для мониторинга тестовых испытаний привлечено 5232 человека из числа профессорско-преподавательского состава вузов, системы народного образования. Все они прошли специальные тренинги и получили сертификаты.

Теги:
экзамен, вуз, ВУЗ, поступление в университет, поступление



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