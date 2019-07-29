10:57 29 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
Машина скорой помощи

В Самарканде подросток из спецшколы совершил самоубийство

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
31 0 0

Подростка нашел воспитатель школы и вызвал скорую, однако мальчик скончался по дороге в больницу.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Самарканде в общежитии спецшколы совершил самоубийство 14-летний подросток, сообщили в репортаже программы Zamon телеканала Sevimli.

Согласно информации, это случилось с учеником 8 класса специализированной школы №64. Инцидент произошел ночью.

Подростка нашел воспитатель школы и вызвал скорую, однако мальчик скончался по дороге в больницу.

Ведется следствие.

Девушка в поле
CC0 / pixabay
В Узбекистане "молодеет" суицид

Напомним, на недавней пресс-конференции в Ташкенте председатель Комитета женщин Эльмира Баситханова заявила, что в Узбекистане с начала 2019 года уровень самоубийств среди мужчин и женщин по сравнению с прошлым годом снизился на 3,6%.

На пресс-конференции также рассказали, что 55,5% суицидов совершили люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

Среди тех, кто совершили самоубийство, 45% — люди с психическими заболеваниями и расшатанной нервной системой.

Студент-химик из Казахстана покончил с собой в общежитии МГУ >>

Около 14% граждан пошли на этот шаг из-за семейных конфликтов, 1,7% — из-за нездорового образа жизни, 0,7% — по причине ревности.

Комитет по делам религий подготовил тезисы докладов о том, что самоубийства и ислам несовместимы. Религиозные деятели будут распространять их среди населения. 

Теги:
смерть, самоубийство, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и рэпер Питбуль выступают на премии American Music Awards в 2011 году
Горячая штучка: самые эффектные образы Дженнифер Лопес – фото
Корги плавают в бассейне - очень милое видео
Корги плавают в бассейне - очень милое видео
Польза и вред винограда
Виноград: польза и вред для здоровья

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054