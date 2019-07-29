В Самарканде подросток из спецшколы совершил самоубийство

Подростка нашел воспитатель школы и вызвал скорую, однако мальчик скончался по дороге в больницу.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Самарканде в общежитии спецшколы совершил самоубийство 14-летний подросток, сообщили в репортаже программы Zamon телеканала Sevimli.

Согласно информации, это случилось с учеником 8 класса специализированной школы №64. Инцидент произошел ночью.

Подростка нашел воспитатель школы и вызвал скорую, однако мальчик скончался по дороге в больницу.

Ведется следствие.

Напомним, на недавней пресс-конференции в Ташкенте председатель Комитета женщин Эльмира Баситханова заявила, что в Узбекистане с начала 2019 года уровень самоубийств среди мужчин и женщин по сравнению с прошлым годом снизился на 3,6%.

На пресс-конференции также рассказали, что 55,5% суицидов совершили люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Среди тех, кто совершили самоубийство, 45% — люди с психическими заболеваниями и расшатанной нервной системой.

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Около 14% граждан пошли на этот шаг из-за семейных конфликтов, 1,7% — из-за нездорового образа жизни, 0,7% — по причине ревности.

Комитет по делам религий подготовил тезисы докладов о том, что самоубийства и ислам несовместимы. Религиозные деятели будут распространять их среди населения.