В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Знаменитая французская пекарня со 120-летней историей Paul открылась теперь и в Ташкенте, сообщает MyDay.uz.
Теперь гости и жители столицы смогут насладиться свежими круассанами и выпечкой на улице Амира Тимура (Финансовый институт).
Первый Paul в Ташкенте рассчитан на 140 посадочных мест, заведение принимает гостей с 7 утра до 23:00.
Средний чек в кофейне составляет 80 000 сумов, а кухню возглавил Шеф-повар Аъзамов Шухрат.
Напомним, недавно стало известно, что в Ташкенте откроется сеть ресторанов быстрого питания Chiken Hut.
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В конце июня знаменитый фаст-фуд Wendy's открылся в Ташкенте: первые два ресторана - в торговых центрах Samarqand Darvoza и Compass.
В сентябре в Ташкенте открылась первая точка фастфуда - KFC.
О планах открыть рестораны заявляли компания McDonald's, Starbucks и Burger King, а также Тимати – певец, владелец известной российской сети Black Star Burger.