Теперь гости и жители столицы смогут насладиться свежими круассанами и выпечкой на улице Амира Тимура (Финансовый институт).

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Знаменитая французская пекарня со 120-летней историей Paul открылась теперь и в Ташкенте, сообщает MyDay.uz.

Теперь гости и жители столицы смогут насладиться свежими круассанами и выпечкой на улице Амира Тимура (Финансовый институт).

© MyDay.uz В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul

Первый Paul в Ташкенте рассчитан на 140 посадочных мест, заведение принимает гостей с 7 утра до 23:00.

Средний чек в кофейне составляет 80 000 сумов, а кухню возглавил Шеф-повар Аъзамов Шухрат.

© MyDay.uz В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul

Напомним, недавно стало известно, что в Ташкенте откроется сеть ресторанов быстрого питания Chiken Hut.

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В конце июня знаменитый фаст-фуд Wendy's открылся в Ташкенте: первые два ресторана - в торговых центрах Samarqand Darvoza и Compass.

В сентябре в Ташкенте открылась первая точка фастфуда - KFC.

О планах открыть рестораны заявляли компания McDonald's, Starbucks и Burger King, а также Тимати – певец, владелец известной российской сети Black Star Burger.