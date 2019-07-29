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В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul

В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul

© MyDay.uz
Общество
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Теперь гости и жители столицы смогут насладиться свежими круассанами и выпечкой на улице Амира Тимура (Финансовый институт). 

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Знаменитая французская пекарня со 120-летней историей Paul открылась теперь и в Ташкенте, сообщает MyDay.uz. 

Теперь гости и жители столицы смогут насладиться свежими круассанами и выпечкой на улице Амира Тимура (Финансовый институт). 

В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul
© MyDay.uz
В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul

Первый Paul в Ташкенте рассчитан на 140 посадочных мест, заведение принимает гостей с 7 утра до 23:00. 

Средний чек в кофейне составляет 80 000 сумов, а кухню возглавил Шеф-повар Аъзамов Шухрат.

В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul
© MyDay.uz
В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul

Напомним, недавно стало известно, что в Ташкенте откроется сеть ресторанов быстрого питания Chiken Hut.

В Узбекистане появится новый фастфуд Chiсken Hut >>

В конце июня знаменитый фаст-фуд Wendy's открылся в Ташкенте: первые два ресторана - в торговых центрах Samarqand Darvoza и Compass.

В сентябре в Ташкенте открылась первая точка фастфуда - KFC.

О планах открыть рестораны заявляли компания McDonald's, Starbucks и Burger King, а также Тимати – певец, владелец известной российской сети Black Star Burger.

Теги:
кафе, город, ресторан, еда, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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