В Узбекистане появится новый фастфуд Chiсken Hut

В Нурафшоне будет построено пятиэтажное здание, где на первом этаже расположится новая точка фастфуда, а на остальных - квартиры класса "люкс".

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Еще одна сеть ресторанов быстрого питания Chicken Hut появится в Узбекистане, сообщает МИД Узбекистана.

Согласно информации, делегация Пакистана во главе c совладельцем транснационального бренда ресторанов быстрого питания Chicken Hut, а также компании Yam Group Аднаном Ризваном провели переговоры в Узбекистане.

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В итоге, между хокимиятом Нурафшана и иностранной компанией Luxury Gates был подписан меморандум о продаже пакистанской стороне земельного участка для строительства современного пятиэтажного здания, на первом этаже которого будет организован первый в Узбекистане ресторан быстрого питания под брендом Chicken Hut.

На остальных этажах будут построены жилые квартиры класса "люкс".

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Напомним, в конце июня знаменитый фаст-фуд Wendy's открылся теперь и в Ташкенте: первые два ресторана - в торговых центрах Samarqand Darvoza и Compass.

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В сентябре в Ташкенте открылась первая точка фастфуда - KFC.

О планах открыть рестораны заявляли компания McDonald's, Starbucks и Burger King, а также Тимати – певец, владелец известной российской сети Black Star Burger.