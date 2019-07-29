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Лето заканчивается: в Узбекистан идет долгожданная прохлада

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Уже со 2 августа осуществится вторжение воздушных масс, которые принесут прохладу.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Узбекистане уже к концу недели начнется спад высокой температуры, сообщает "Узгидромет".

Как пишут синоптики, со 2 августа осуществится вторжение воздушных масс, которые принесут прохладу.

Люди купаются в фонтане в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Счастье было недолгим: в Узбекистан возвращается аномальная жара

Выше 39 градусов столбик термометра не поднимется, что практически не будет превышать норму. А в северных регионах температура снизится до 30-35 градусов.

Напомним, конец июля выдался аномально жарким в Узбекистане: жара уже даже установила новые рекорды.

Самый большой максимум был достигнут 15 июля в Андижане, когда воздух раскалился до +39,7 градусов. Предыдущий рекорд принадлежал 1962-му году  - всего 39,6 градусов.

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Ранее уже сообщалось о том, что июль станет самым жарким месяцев за всю историю метеонаблюдений в Узбекистане.

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Теги:
Узбекистан, Узбекистан, жара, погода



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