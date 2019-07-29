Лето заканчивается: в Узбекистан идет долгожданная прохлада

Уже со 2 августа осуществится вторжение воздушных масс, которые принесут прохладу.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Узбекистане уже к концу недели начнется спад высокой температуры, сообщает "Узгидромет".

Как пишут синоптики, со 2 августа осуществится вторжение воздушных масс, которые принесут прохладу.

Выше 39 градусов столбик термометра не поднимется, что практически не будет превышать норму. А в северных регионах температура снизится до 30-35 градусов.

Напомним, конец июля выдался аномально жарким в Узбекистане: жара уже даже установила новые рекорды.

Самый большой максимум был достигнут 15 июля в Андижане, когда воздух раскалился до +39,7 градусов. Предыдущий рекорд принадлежал 1962-му году - всего 39,6 градусов.

Июль в Узбекистане может стать самым жарким за всю историю >>

Ранее уже сообщалось о том, что июль станет самым жарким месяцев за всю историю метеонаблюдений в Узбекистане.