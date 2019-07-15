Июль в Узбекистане может стать самым жарким за всю историю

В ближайшие недели температура сохранится ночью примерно до 29 градусов тепла, а днем от 40 до 45 градусов тепла.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Согласно показаниям синоптиков, в ближайшие несколько недель аномальная жара в Узбекистане не закончится, сообщает Узгидромет.

Июль действительно может поставить рекорд как самый жаркий месяц за всю историю метеонаблюдений.

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Так, в первую декаду температура воздуха была на 5 градусов выше среднемноголетних значений, а во вторую декаду - на 5-7 градусов.

Среди рекордов: Самарканд - плюс 39,9 градусов, Нукус - плюс 42,8 градуса, Сырдарье - плюс 42,1 градуса, Навои - 42,6 градуса тепла.

В ближайшие недели температура сохранится ночью примерно до 29 градусов тепла, а днем от 40 до 45 градусов тепла.

Также МЧС предупреждает, что 15-20 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.

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Аномальная жара в республике влияет на движение поездов: на некоторых железнодорожных рейсах в начале июля было введено ограничение скорости по направлениям "Самарканд-Бухара" и "Бухара-Хива".

Важно помнить, как защититься от зноя, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

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Так, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обратиться к врачу — может понадобиться корректировка лекарственной терапии. И обязательно следить за давлением.

Всем без исключения нужно пить больше воды, носить головные уборы, чаще принимать прохладный душ, носить легкую одежду из натуральных тканей.