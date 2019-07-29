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Снос домов

В Минюсте напомнили, при каких условиях можно изымать земельные участки

© Sputnik / Андрей Варенков
Общество
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За изъятие земельных участков жители должны получать определенные компенсации. В Министерстве юстиции рассказали, какие условия должны предоставляться населению взамен.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Минюсте напомнили, при каких условиях можно изымать земельные участки и какие компенсации должны быть положены гражданам.

Согласно законодательству, изъятие земельных участков производится только с условием предоставления определенных видов компенсации.

Граждане должны получить в собственность другого благоустроенное жилое помещение, которое будет считаться равноценным. Его площадью не может быть ниже социальной нормы, а также предусматриваются денежные выплаты за насаждения на территории.

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Либо, при сносе граждане обязаны получить полную выплату рыночной стоимости сносимого жилого дома и иных строений, сооружений и насаждений. Им также должны предоставить другой земельный участок для строительства и обеспечить временным жильем на период освоения земельного участка. Юридические лица должны получить равноценное имущество или возмещение рыночной стоимости имущества и убытков.

Также власти обязаны перенести и восстановить на новом месте подлежащие сносу жилых дома, строения и сооружения, принадлежащих гражданам и юридическим лицам и также возместить убытки.

Либо допускается сооружение на новом месте жилых домов, строений и передача в собственность гражданам и юридическим лицам с возмещением убытков.

Теги:
ветхое жилье, жилье, жилой дом, дом, Земля, Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, моральная компенсация, снос гаражей, снос дома



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