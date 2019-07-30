Публичный позор ждет хейтеров узбекской актрисы Луизы Расуловой

Теперь любой хейтер Луизы Расуловой будет красоваться у нее на страничке со скринами того, что он о ней написал.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Узбекская актриса Луиза Расулова в своем Instagram заявила, что будет публично оскорблять всех хейтеров.

"Я долго думала о плане мести. Те, кто меня оскорбляет, теперь будут публично опозорены. Я опубликую их фото и то, что они обо мне написали. Таким образом, те, кто плохо отзывается обо мне, будут публично опозорены. Думаю, теперь люди начнут думать перед тем, как оскорблять меня", — написала Луиза.

Стоит отметить, что тысячи людей ежедневно обливают грязью актрису в социальных сетях в комментариях под ее фотографиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Актриса-Ведущая (@luiza_rasulova) 21 Июл 2019 в 7:18 PDT

Кстати, недавно поклонники 33-летней Ирины Шейк ополчились на блог популярной певицы Леди Гаги из-за того, что она якобы отбила у модели ее возлюбленного Брэдли Купера и атаковали ее Instagram.

Сначала их комментарии были посвящены исключительно разрыву звездной пары: Гагу называли "разлучницей", а Шейк всячески поддерживали.

ГагаГрам: узбекистанцы и русские атаковали соцсеть Леди Гаги >>

Но всего за несколько дней блог артистки превратился в настоящий чат, в котором люди обсуждают пельмени, рецепт гуся и за сколько можно снять комнату в Геленджике.

Более того, к обычным пользователям вскоре присоединились и знаменитости и известная узбекская певица Зарина Низамутдинова, которая написала комментарий в защиту Ирины Шейк.