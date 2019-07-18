Пельмени, сдача комнат в Геленджике, рецепт гуся и многое другое можно изучить в "чате" у Леди Гаги в Instagram.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Если вы еще не знали, на что способны русские, если обижают их соотечественницу, то просто откройте Instagram певицы Леди Гаги. Более того, узбекистанцы тоже не остались в стороне.

Так, известная узбекская певица Зарина Низамутдинова написала комментарий в защиту 33-летней Ирины Шейк.

"Ирина, не переживай, ты по-любому красотка и найдешь свое счастье", - написала она в комментариях под постом Леди Гаги.

ГагаГрам: узбекистанцы и русские атаковали соцсеть Леди Гаги

А все дело в том, что на днях поклонники 33-летней Ирины Шейк ополчились на блог популярной певицы из-за того, что она якобы отбила у модели ее возлюбленного Брэдли Купера.

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Сначала их комментарии были посвящены исключительно разрыву звездной пары: Гагу называли "разлучницей", а Шейк всячески поддерживали.

"Гага, так леди не поступают. Лучше Гаге не появляться с гастролями в России".

"Гага! И не вздумай менять страницу - мы тебя найдем!".

Но всего за несколько дней блог артистки превратился в настоящий чат, в котором люди обсуждают пельмени, рецепт гуся и за сколько можно снять комнату в Геленджике.

"Важный вопрос! С чем пельмени вкуснее: со сметаной, майонезом, уксусом, ваш вариант. Помогите! Не могу решить, с чем их есть!".

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"Сдаются комнаты в Геленджике".

"Спасибо всем за ответ про гланды. Еще мучает вопрос нужности прививки от ветрянки. У кого какой опыт???".

"Это самый веселый русский паблик из всех, что я видела!".

Более того, к обычным пользователям вскоре присоединились и знаменитости.

Instagram ГагаГрам: узбекистанцы и русские атаковали соцсеть Леди Гаги

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Количество комментариев к последней публикации артистки перевалило за 200 тысяч. Сама звезда пока хранит молчание и не блокирует российских интернет-пользователей, давая им возможность от души забавляться в своем Instagram.