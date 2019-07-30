Миграция, занятость и безработица - отчет Минтруда за первое полугодие

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Мистерство занятости и трудовых отношений опубликовал отчет по изучению вопросов занятости за первое полугодие 2019 года.

Исследование проводил Республиканский научный центр занятости населения и охраны труда в 104 регионах Узбекистана. Данное исследование охватило 462 органов самоуправления граждан, 4 880 домохозяйств и 25 925 граждан.

Занятость и безработица

Уровень безработицы составил 9,1% к экономически активному населению. В сравнении с показателями прошлого года, данная цифра стала на 0,2%. Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ферганской областях (около 9,4%). А столичный регионе он наиболее низкий – 7,7%.

При этом уровень безработицы среди молодежи до 30 лет составил 15,1%, среди молодежи в возрасте 15-25 лет - 16,8%, а уровень женской безработицы составил 12,7%.

Трудовые ресурсы

Численность трудовых ресурсов показала прирост на 1%, а количество экономически активного населения увеличилось на 1,2% к показателям января-июня 2018 года. Стоит отметить и отметить резкое снижение количества добровольно незанятых лиц на 8,9%.

Миграция

Число выезжающих за рубеж для трудовой деятельности снизилось на 1,9% по сравнению с 2018 годом.

Во многом этому способствуют районные и городские центры занятости, куда в первом полугодии 2019 года обратилось 404 569 человек.

Ранее министр экономики и промышленности Батыр Ходжаев заявил, что в Узбекистане не ожидается резкого снижения уровня трудовой миграции, спрос рабочей силы будет превышать предложение.

По словам Ходжаева, на местном рынке труда в среднесрочной перспективе будет сохраняться тенденция превышения спроса над предложением. Однако работа в этом направлении идет, "есть соответствующие соглашения с другими государствами", сказал чиновник.