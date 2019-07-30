Один день с районным хокимом, или Чего не прощает глава Яшнабада

Когда в районе будут хорошие дороги, что ждет жителей сносимых ветхих и аварийных домов и останутся ли в городе рынки – на эти и другие острые вопросы ответил руководитель Яшнабада, с которым корреспондент Sputnik провела целый рабочий день.

ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Ходжиакбар Тилляшайхов - один из самых молодых хокимов в Узбекистане — в 35 лет он возглавил Яшнабадский район столицы. С какими проблемами приходится сталкиваться ежедневно, и что удалось сделать за год, выясняла корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова.

Тилляшайхов перешел на работу в местные органы власти не сразу: 14 лет он поработал в банке, а затем заместителем хокима по экономическим и социальным вопросам. Главой района он был назначен лишь в 2018 году.

"Я не кабинетный управленец"

Встреча с хокимом была назначена в 7:45 у здания налоговой инспекции Яшнабадского района, где обсуждали увеличение поступлений в районный бюджет.

Глава Яшнабада признался, что его рабочий день начался еще раньше. Он не из тех руководителей, которые привыкли работать в кабинете. В шесть утра Тилляшайхов объезжает район, оценивая чистоту и состояние дорог, после чего дает указания заместителям.

Sputnik / Дильшода Рахматова Районное отделение налогового комитета Яшнабада

На вопрос, почему этот день начинается именно с совещания в налоговой инспекции, Тилляшайхов ответил, что он сторонник полного искоренения теневой экономики и финансовая составляющая для него, в прошлом банковского сотрудника, крайне важна.

"Кто-то работает, платит налоги, а кто-то нет, в результате получается разница в цене. Если не искореним теневую экономику, не будет здоровой конкуренции", — считает он.

Хоким не без гордости заметил, что план бюджета за первый квартал 2019 года был перевыполнен, и местная казна получила втрое больше прежнего показателя — 23 миллиарда сумов.

"Мы хотим каждый квартал в районном бюджете оставлять 35-40 миллиардов сумов. Так за два года можно решить все социальные проблемы на местном уровне", — уверен глава Яшнабада.

"Обожаю острые вопросы"

После заседания в налоговой направляемся в центр женского здоровья, который откроется в сентябре. По пути продолжаем разговор. Тилляшайхов острых вопросов не боится, напротив, приветствует откровенность и конструктивную критику, утверждая, что его администрации нечего скрывать.

Sputnik / Дильшода Рахматова Работы по благоустройству в Яшнабадском районе Ташкента

"Конечно, у нас немало проблем. Одна из самых острых – состояние дорог. Много лет в Яшнабадском районе они не обновлялись. В прошлом году мы заасфальтировали более 100 тысяч квадратных метров за счет перевыполнения местного бюджета. К концу этого года планируем привести в порядок еще 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна", — пообещал хоким.

Еще одна проблемная тема — ветхое жилье. Для расселения горожан на первом этапе обновления жилого фонда в Сергели построили 280 домов, а затем – еще около одной тысячи. В части новостроек разместили ташкентцев, внесших первоначальный взнос за квартиры.

По словам хокима, все ветхие и аварийные дома учтены. Вместо них на средства инвесторов будут строиться современные многоэтажки. Владельцам непригодного жлья предоставят квартиры в новостройках или подходящих домах в любой выбранной ими части района.

Отдельная категория жителей – малоимущие и одинокие женщины и инвалиды. Для их расселения в Яшнабаде возводится социальное жилье, передаваемое нуждающимся на безвозмездной основе. Всего по этой программе кров получит около 350 человек.

Sputnik / Дильшода Рахматова Проект жилого комплекса в Яшнабаде на месте сносимых ветхих и аварийных домов

По словам хокима, приоритетная политика района – решение социальных проблем и обновление инфраструктуры. На втором этапе местные власти активнее займутся привлечением иностранных инвесторов. При этом, как заверил Тилляшайхов, никакие здания, тем более представляющие архитектурную ценность, при реализации новых проектов не пострадают – напротив, в их реконструкцию будут вложены дополнительные средства.

Вокруг района за один день

Забегая вперед, замечу, что была поражена плотностью графика районного хокима и тем количеством объектов, совещаний и мероприятий, которые он успел посетить за один рабочий день. Тилляшайхов проинспектировал строящийся уникальный репродуктивный центр женского здоровья, ознакомился с работой предприятие УП "Узэнергосозлаш" по производству электросчетчиков, побывал на стройплощадках четырехзвездочной гостиницы, а также в возводимом жилом комплексе на улице Иззат.

Посещение хокимом Яшнабадского района предприятия "Узэнергосозлаш" Sputnik / Дильшода Рахматова

Строительство гостиницы в Яшнабадском районе Ташкента Sputnik / Дильшода Рахматова

Один день с хокимом Яшнабада - Хожиакбаром Тилляшайховым Sputnik / Дильшода Рахматова

План благоустройство улиц и дорог Яшнабада Sputnik / Дильшода Рахматова

Строительство жилых домов в Яшнабадском районе Sputnik / Дильшода Рахматова

Один день с хокимом Яшнабада - Хожиакбаром Тилляшайховым Sputnik / Дильшода Рахматова 1 / 6 Sputnik / Дильшода Рахматова Посещение хокимом Яшнабадского района предприятия "Узэнергосозлаш"

Успел глава района заглянуть и в один из детских садов, где полным ходом идет ремонт, а также в одну из местных школ, В рабочий график хокима уложились еще и посещение парка "Дустлик", технопарка "Яшнабад" и даже незапланированное совещание в хокимяте Ташкента. Даже несмотря на такой внушительный перечень объектов, требующих внимания, контроля и инспектирования, глава района не менее двух часов общался с населением и только поздним вечером вернулся в рабочий кабинет, чтобы разобрать документы, обращения и почту.

В таком вихре событий и встреч общаться получалось лишь урывками по дороге с одного объекта на другой. Но даже в пути хоким успевал следить за тем, как идут работы по благоустройству улиц, реконструкция дворов и ремонт дорог.

Рынки или супермаркеты?

По пути в технопарк проезжаем знаменитый рынок "Кадышева". Не могу удержаться от вопроса, что все-таки ждет ташкентские базары и правда ли, что их вовсе закроют.

По мнению Тилляшайхова, самый простой способ решения проблемы — строительство гипермаркетов вместо рынков. Впрочем, сам он не сторонник таких радикальных мер.

"Для узбекистанцев рынок – это особое место, это, можно сказать, часть национальной культуры и быта. Я сам с детства воспитан на этой традиции, поэтому просто взять и позакрывать рынки в городе нельзя – этого не поймут люди. Другое дело, что нужно их приводить в порядок, реставрировать, превратив в светлые удобные для торговцев и покупателей пространства", — пояснил Тилляшайхов.

Сейчас, продолжает хоким, подготовлены проекты по трем рынкам района: "Кадышева", "Паркент" и "Авиасозлар". Рядом с последним, в частности, планируется возвести многоуровневый паркинг, чтобы разгрузить прилегающее пространство, а поэтапную реконструкцию базаров "Паркент" и "Кадышева" завершат к середине 2020 года.

"Я не прощаю безответственности"

После марафона по разным объектам, после двухчасовой встречи с жителями района и экстренного заседания в хокимияте приезжаем под вечер в кабинет Тилляшайхова. Впрочем, до конца рабочего дня еще далеко. Как сам он признается, главное – работа на результат. Этого он требует, прежде всего, от самого себя, и, безусловно, от подчиненных.

"Я суровый руководитель, раньше работал в банковской сфере, где все должно быть тщательно просчитано, и все поручения выполняются беспрекословно. Я не прощаю невыполнения своих заданий и уж тем более обмана. Недавно мы сменили двух молодых и активных заместителей, которые не справились своевременно с возложенными на них обязанностями", — отметил хоким.

Sputnik / Дильшода Рахматова Прием граждан Яшнабадского района

Свою требовательность он объясняет общим порядком и нацеленностью на результат. Такие же критерии он предъявляет и к самому себе, а задания дает своим подчиненным исходя из их возможностей и компетенции, чтобы оно было выполнимо для них.

"Я даю задания по силам, но безответственности стерпеть не могу", — признается Тилляшайхов.

С такой требовательностью и поставленными задачами отдыхать много не приходится. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял, что хокимы на местах должны работать активнее, особенно в период реализуемых в стране реформ.

"Работы, кончено, много. С семьей стараюсь проводить хотя бы воскресенье. Но ведь без такого труда не было бы и результатов – например, роста районного бюджета в три раза. Для нас эта лучшая награда за труд", — заключил хоким.

Sputnik / Дильшода Рахматова Стол районного хокима всегда завален бумагами и документами, работать с которыми приходится до позднего вечера.

После такого насыщенного рабочего дня, который, кстати сказать, завершился уже после моего отъезда домой, понимаешь, что не такая уж беззаботная жизнь хокима, пусть и районного масштаба.