Один день с районным хокимом, или Чего не прощает глава Яшнабада

ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Ходжиакбар Тилляшайхов - один из самых молодых хокимов в Узбекистане — в 35 лет он возглавил Яшнабадский район столицы. С какими проблемами приходится сталкиваться ежедневно, и что удалось сделать за год, выясняла корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова.
Тилляшайхов перешел на работу в местные органы власти не сразу: 14 лет он поработал в банке, а затем заместителем хокима по экономическим и социальным вопросам. Главой района он был назначен лишь в 2018 году.
"Я не кабинетный управленец"
Встреча с хокимом была назначена в 7:45 у здания налоговой инспекции Яшнабадского района, где обсуждали увеличение поступлений в районный бюджет.
Глава Яшнабада признался, что его рабочий день начался еще раньше. Он не из тех руководителей, которые привыкли работать в кабинете. В шесть утра Тилляшайхов объезжает район, оценивая чистоту и состояние дорог, после чего дает указания заместителям.
"Кто-то работает, платит налоги, а кто-то нет, в результате получается разница в цене. Если не искореним теневую экономику, не будет здоровой конкуренции", — считает он.
Хоким не без гордости заметил, что план бюджета за первый квартал 2019 года был перевыполнен, и местная казна получила втрое больше прежнего показателя — 23 миллиарда сумов.
"Мы хотим каждый квартал в районном бюджете оставлять 35-40 миллиардов сумов. Так за два года можно решить все социальные проблемы на местном уровне", — уверен глава Яшнабада.
"Обожаю острые вопросы"
После заседания в налоговой направляемся в центр женского здоровья, который откроется в сентябре. По пути продолжаем разговор. Тилляшайхов острых вопросов не боится, напротив, приветствует откровенность и конструктивную критику, утверждая, что его администрации нечего скрывать.
Еще одна проблемная тема — ветхое жилье. Для расселения горожан на первом этапе обновления жилого фонда в Сергели построили 280 домов, а затем – еще около одной тысячи. В части новостроек разместили ташкентцев, внесших первоначальный взнос за квартиры.
По словам хокима, все ветхие и аварийные дома учтены. Вместо них на средства инвесторов будут строиться современные многоэтажки. Владельцам непригодного жлья предоставят квартиры в новостройках или подходящих домах в любой выбранной ими части района.
Отдельная категория жителей – малоимущие и одинокие женщины и инвалиды. Для их расселения в Яшнабаде возводится социальное жилье, передаваемое нуждающимся на безвозмездной основе. Всего по этой программе кров получит около 350 человек.
По словам хокима, приоритетная политика района – решение социальных проблем и обновление инфраструктуры. На втором этапе местные власти активнее займутся привлечением иностранных инвесторов. При этом, как заверил Тилляшайхов, никакие здания, тем более представляющие архитектурную ценность, при реализации новых проектов не пострадают – напротив, в их реконструкцию будут вложены дополнительные средства.
Вокруг района за один день
Забегая вперед, замечу, что была поражена плотностью графика районного хокима и тем количеством объектов, совещаний и мероприятий, которые он успел посетить за один рабочий день. Тилляшайхов проинспектировал строящийся уникальный репродуктивный центр женского здоровья, ознакомился с работой предприятие УП "Узэнергосозлаш" по производству электросчетчиков, побывал на стройплощадках четырехзвездочной гостиницы, а также в возводимом жилом комплексе на улице Иззат.
- Посещение хокимом Яшнабадского района предприятия "Узэнергосозлаш"Sputnik / Дильшода Рахматова
- Строительство гостиницы в Яшнабадском районе ТашкентаSputnik / Дильшода Рахматова
- Один день с хокимом Яшнабада - Хожиакбаром ТилляшайховымSputnik / Дильшода Рахматова
- План благоустройство улиц и дорог ЯшнабадаSputnik / Дильшода Рахматова
- Строительство жилых домов в Яшнабадском районеSputnik / Дильшода Рахматова
- Один день с хокимом Яшнабада - Хожиакбаром ТилляшайховымSputnik / Дильшода Рахматова
Успел глава района заглянуть и в один из детских садов, где полным ходом идет ремонт, а также в одну из местных школ, В рабочий график хокима уложились еще и посещение парка "Дустлик", технопарка "Яшнабад" и даже незапланированное совещание в хокимяте Ташкента. Даже несмотря на такой внушительный перечень объектов, требующих внимания, контроля и инспектирования, глава района не менее двух часов общался с населением и только поздним вечером вернулся в рабочий кабинет, чтобы разобрать документы, обращения и почту.
В таком вихре событий и встреч общаться получалось лишь урывками по дороге с одного объекта на другой. Но даже в пути хоким успевал следить за тем, как идут работы по благоустройству улиц, реконструкция дворов и ремонт дорог.
Рынки или супермаркеты?
По мнению Тилляшайхова, самый простой способ решения проблемы — строительство гипермаркетов вместо рынков. Впрочем, сам он не сторонник таких радикальных мер.
"Для узбекистанцев рынок – это особое место, это, можно сказать, часть национальной культуры и быта. Я сам с детства воспитан на этой традиции, поэтому просто взять и позакрывать рынки в городе нельзя – этого не поймут люди. Другое дело, что нужно их приводить в порядок, реставрировать, превратив в светлые удобные для торговцев и покупателей пространства", — пояснил Тилляшайхов.
Сейчас, продолжает хоким, подготовлены проекты по трем рынкам района: "Кадышева", "Паркент" и "Авиасозлар". Рядом с последним, в частности, планируется возвести многоуровневый паркинг, чтобы разгрузить прилегающее пространство, а поэтапную реконструкцию базаров "Паркент" и "Кадышева" завершат к середине 2020 года.
"Я не прощаю безответственности"
После марафона по разным объектам, после двухчасовой встречи с жителями района и экстренного заседания в хокимияте приезжаем под вечер в кабинет Тилляшайхова. Впрочем, до конца рабочего дня еще далеко. Как сам он признается, главное – работа на результат. Этого он требует, прежде всего, от самого себя, и, безусловно, от подчиненных.
"Я суровый руководитель, раньше работал в банковской сфере, где все должно быть тщательно просчитано, и все поручения выполняются беспрекословно. Я не прощаю невыполнения своих заданий и уж тем более обмана. Недавно мы сменили двух молодых и активных заместителей, которые не справились своевременно с возложенными на них обязанностями", — отметил хоким.
"Я даю задания по силам, но безответственности стерпеть не могу", — признается Тилляшайхов.
С такой требовательностью и поставленными задачами отдыхать много не приходится. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял, что хокимы на местах должны работать активнее, особенно в период реализуемых в стране реформ.
"Работы, кончено, много. С семьей стараюсь проводить хотя бы воскресенье. Но ведь без такого труда не было бы и результатов – например, роста районного бюджета в три раза. Для нас эта лучшая награда за труд", — заключил хоким.
После такого насыщенного рабочего дня, который, кстати сказать, завершился уже после моего отъезда домой, понимаешь, что не такая уж беззаботная жизнь хокима, пусть и районного масштаба.