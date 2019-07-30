В Узбекистане ученые создали трость для слепых с ультразвуковым датчиком

По информации Министерства инновационного развития республики, в Узбекистане проживают свыше 66 тысяч незрячих.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В Узбекистане ученые Бунёд Зарипов и Улмас Зоиров создали "инновационную трость" для людей с проблемами зрения и слуха. Об этом сообщает nuz.uz.

Трость распространяет электромагнитные волны, с помощью которых получает данные о преградах в радиусе двух метров. Ультразвуковой сенсор может чувствовать ямы под углом 30 градусов. Когда на пути человека появляется препятствие, трость сигнализирует звуком и вибрирует.

По мнению создателей, трость поможет людям с проблемами зрения и слуха социализироваться. Также им будет проще пользоваться общественным транспортом.

Первыми, кто протестирует разработку, станет Общество слепых Пскентского района Ташкентской области. Запустить трость в производство могут при участии Центра внедрения инновационных разработок.