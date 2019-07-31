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Выпускник Ташкентского университета поступил сразу в три зарубежных вуза

Выпускник Ташкентского университета поступил сразу в три зарубежных вуза

© ТУИТ
Общество
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Хожиакбар Ботиров поступил в университет Астон (Великобритания), Université Paris-Saclay (Франция) и Афинский университет (Греция).

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Выпускник факультета Телекоммуникационные технологии Ташкентского университета информационных технологий Хожиакбар Ботиров поступил сразу в три зарубежных вуза, сообщает ТУИТ.

Ботиров получил право учиться на основе гранта в магистратуре университета Астон (Великобритания), Université Paris-Saclay (Франция) и Афинского университета (Греция) в рамках программы Erasmus +.

По словам самого студента, он услышал о программе от друга, затем начал поиск подходящих программ на официальном сайте. В основном его интересовали системы передачи данных и программа SMARTNET, так как она включает в себя темы и технологии, не интегрированные в Узбекистане.

"Моя основная цель – быть в числе лучших студентов и на практике изучить систему обработки больших данных. Будущим участникам программы советую позаботиться о подготовке всех необходимых документов заранее и стараться принять участие в различных внеучебных проектах и курсах университета", — рассказал Хожиакбар.

Erasmus+ является проектом Европейского Союза и поддерживает проекты в области образования, спорта, работы с молодежью, различные совместные мероприятия.

Стало известно, как будут проходить вступительные экзамены в вузы >>

Напомним, сейчас по всему Узбекистану проходят вступительные экзамены в университеты. 

Первыми закончатся тестовые испытания в Сурхандарьинской области - 8 августа, затем в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской области – 10 августа, 11 августа – в Кашкадарьинской области, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях -13 августа и 14 августа – в Бухарской области.

В Ташкенте начинаются вступительные экзамены в вузы >>

На сегодняшний день 930 тысяч абитуриентов получили разрешение на прохождение тестов. Наблюдать за процессом организации тестов можно на сайте test2019.uz.

Теги:
университеты, Университет, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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