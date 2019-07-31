"Узбекистон xаво йуллари" продает 18 самолетов из своего авиапарка

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" выставила на продажу 18 самолетов западного и местного производства из своего авиапарка, сообщается на сайте авиаперевозчика.

"В рамках проекта дальнейшей унификации и модернизации самолетомоторного парка, а также с целью уменьшения эксплуатационных расходов предложены к реализации воздушные суда, возраст которых старше 15 лет", - говорится в сообщении компании.

В список включены пять самолетов Ил-76ТД, семь Ил-114-100, по два пассажирских Boeing - 757-200 и Boeing - 767-3CBER, а также два Boeing - 767 ВСF, модернизированных в грузовые. Стоимость машин не раскрывается.

"Необходимость непрерывного обновления флота самолетов – международная практика", - добавили в авиакомпании.

"Узбекские авиалинии" эксплуатируют 30 самолетов западного производства - Boeing и Airbus. В апреле Airbus завершил поставку авиакомпании двух самолетов А320 neo взамен шести Ил-114-100, которые были сняты с эксплуатации с 1 мая 2018 года. Планировалось, что Ил-114 полностью заменят парк самолетов советского производства, используемый на ближнемагистральных линиях "Узбекских авиалиний". Они были собраны на ГАО "Ташкентское авиационное производственное объединение имени Валерия Чкалова" (ТАПОиЧ) в 2006–2013 годах.

Авиакомпания в 2008 году подписали контракт с Boeing на поставку двух лайнеров Boeing 787 Dreamliner стоимостью около 250 миллионов долларов. Самолеты были поставлены во второй половине 2016 года. В январе 2018 года авиакомпания подписала контракт на приобретение к 2021 году еще четырех самолетов Dreamliner. Стоимость контракта не раскрывается. К настоящему времени поставлены уже три лайнера.