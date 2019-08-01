Из-за сильной тяги к знаниями врачам пришлось разрешить абитуриентке сдавать экзамены сразу после операции.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. У узбекских абитуриентов безумная тяга к знаниям: девушку привезли сдавать вступительные экзамены прямо на передвижной больничной койке, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Абитуриентка была доставлена на место проведения экзаменов прямо в карете скорой помощи.

Оказалось, что за несколько дней до экзаменов абитуриентка была экстренно прооперирована и врачи запретили ей принимать участие в экзаменационных тестах.

Однако увидев сильное желание девушки все-таки поступить в вуз, ей дали разрешение.

Девушка сдавала тесты для поступления в Андижанский государственный университет по направлению "Начальное образование и спортивное воспитание".

© Facebook В Андижане абитуриентка сдавала экзамен прямо на больничной койке

Напомним, сейчас по всему Узбекистану проходят вступительные экзамены в университеты.

Первыми закончатся тестовые испытания в Сурхандарьинской области - 8 августа, затем в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской областях – 10 августа, 11 августа – в Кашкадарьинской области, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях -13 августа и 14 августа – в Бухарской области.

На сегодняшний день 930 тысяч абитуриентов получили разрешение на прохождение тестов. Наблюдать за процессом организации тестов можно на сайте test2019.uz.