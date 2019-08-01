В Узбекистане появятся мобильные дошкольные группы в автобусах

Передвижение автобусов во время пребывания в нем детей допускаться не будет.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. В Узбекистане планируют создать мобильные дошкольные группы в автобусах, сообщается на сайте правительства.

Министерство дошкольного образования Узбекистана предлагает реализовать пилотный проект мобильных образовательных групп в 2019—2020 учебном году на базе переоборудованных автобусов Isuzu HC 40. Интересно, что передвижение автобусов во время пребывания в нем детей не допускается.

"Мобильные группы являются неотъемлемой частью системы дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Согласно информации, детей планируют принимать в возрасте от 3 до 7 лет, но при этом их количество не должно превышать 30 человек.

Длительность пребывания детей в группах — 3−4 часа в день без обязательной организации питания.

Образовательные услуги в случае принятия документа будут оказывать бесплатно, а учебный год будет длиться со 2 сентября по 31 мая.

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Напомним, в июне в Узбекистане инновационный центр информационных и педагогических технологий при Министерстве дошкольного образования поменял свои задачи и функции, а также был преобразован в ООО "Инновационный центр информационных и педагогических технологий" при учредительстве министерства.

Теперь центр будет заниматься разработкой и внедрением современных стандартов управления в сферу дошкольного образования. В систему будут включены также новые информационные и педагогические технологии. Будут проводиться научные исследования в сфере раннего развития детей дошкольного возраста.