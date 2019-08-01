Сколько потратят на ремонт спортзалов в школах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Почти 180 спортивных объектов построят, реконструируют и отремонтируют в детских и юношеских спортивных школах Узбекистана. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщается на Telegram-канале Минюста "Правовая информация".
До 1 октября в стране должны пересмотреть типовые проекты детско-юношеских спортивных школ.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в марте заявил, что в отдаленных селах страны должны появиться спортзалы с использованием легких конструкций и сэндвич-панелей.
Он подчеркнул, что в республике действуют более 12 тысяч спортивных сооружений, однако уровень охвата молодежи физической культурой и массовым спортом остается недостаточным. Общеобразовательные школы в среднем оснащены спортивным инвентарем на 56%. В Сурхандарьинской области этот показатель составляет всего 12%, в Хорезме — 14%, в Каракалпакстане — 15%.
В Узбекистане вводится единая система "Физическая культура и спорт" >>>