Сколько потратят на ремонт спортзалов в школах Узбекистана

Ранее президент республики отметил, что уровень охвата молодежи физической культурой и массовым спортом в стране остается недостаточным.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Почти 180 спортивных объектов построят, реконструируют и отремонтируют в детских и юношеских спортивных школах Узбекистана. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщается на Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

На обустройство спортивных объектов в 2020-2022 годах планируется потратить 1 148 700 миллионов сумов. Также в школах появятся 52 новых спортивных зала, еще 89 будут приведены в порядок.

До 1 октября в стране должны пересмотреть типовые проекты детско-юношеских спортивных школ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в марте заявил, что в отдаленных селах страны должны появиться спортзалы с использованием легких конструкций и сэндвич-панелей.

Он подчеркнул, что в республике действуют более 12 тысяч спортивных сооружений, однако уровень охвата молодежи физической культурой и массовым спортом остается недостаточным. Общеобразовательные школы в среднем оснащены спортивным инвентарем на 56%. В Сурхандарьинской области этот показатель составляет всего 12%, в Хорезме — 14%, в Каракалпакстане — 15%.

В Узбекистане вводится единая система "Физическая культура и спорт" >>>