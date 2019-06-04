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Спортсмены

В Узбекистане вводится единая система "Физическая культура и спорт"

Sputnik/Алексей Мальгавко
Общество
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В задачи данной системы будет входить обеспечение проведения системного мониторинга и обмен информации о спортсменах, тренерах и многое другое.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Узбекистане уже до 1 сентября 2019 года будет введена единая система "Физическая культура и спорт", сообщает Минюст.

В задачи данной системы будет входить обеспечение проведения системного мониторинга, обмен информацией и анализ сведений о спортсменах, тренерах и преподавателях (инструкторах) физической культуры в образовательных организациях, а также физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях республики, анализ результатов сдачи зачетов по спортивным дисциплинам учащимися и студентами образовательных организаций, а также регистрация и учет деятельности спортсменов, тренеров и физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений республики.

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Министерство физической культуры и спорта определено государственным органом, осуществляющим мониторинг ведения единой информационной системы, систематического ввода и актуализации данных Единой системы.

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Напомним, в марте Шавкат Мирзиёев заявил, что в отдаленных селах Узбекистана должны появиться спортзалы с использованием легких конструкций и сэндвич-панелей.

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В стране действуют более 12 тысяч спортивных сооружений, однако уровень охвата молодежи физической культурой и массовым спортом остается недостаточным. Общеобразовательные школы в среднем оснащены спортивным инвентарем на 56%. В Сурхандарьинской области этот показатель составляет всего 12%, в Хорезме – 14%, в Каракалпакстане – 15%.

По мнению президента, хороший результат даст назначение руководителями спортшкол на местах известных спортсменов, победивших в международных соревнованиях, а также целевое обучение спортсменов в специальных заочных отделениях вузов. 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, спорт



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