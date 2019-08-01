Министр Кудбиев разъяснил разницу между хашаром и принудительным трудом

Министр пообещал, что в будущем в Узбекистане введут уголовную ответственность за принуждение к участию в хашаре.

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев разъяснил разницу между хашаром и принудительным трудом в ходе заседания Международного пресс-клуба, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мы не хотим легализировать хашар. Хашар - это, конечно же, наша традиция. Но если проявляются признаки принуждения, мобилизуют большое количество людей, то это не хашар", - сказал министр.

Кудбиев привел примеры принуждения, среди них: угрозы увольнения, уменьшения зарплаты, лишения премии, препятствия в повышении должности.

"Я как министр заявляю перед зарубежными коллегами, что хашар - это не будущее Узбекистана и не политика правительства. Нам не нужны такие хашары, которые делаются принудительным путем",- сказал министр.

По его словам, хашар проходит только на основании указа президента или правительства.

"Обычно в Узбекистане организуются хашары дважды в год: перед Наврузом и Днем независимости. В другое время они не проводятся", - говорит Кудбиев.

По мнению министра, в махаллях необходимо усилить общественный контроль в этой сфере.

"Обращаясь к работодателям, хочу сказать, что не будут допускаться случаи дискриминации, угрозы по снижению зарплаты или увольнения сотрудников за отсутствие на хашарах. Такие случаи будут рассматриваться как принудительный труд. В будущем за это будет введена уголовная ответственность", - пообещал министр.

Напомним, в постановлении кабмина от 10 мая 2018 года говорится, что всенародный хашар проводится исключительно на добровольных началах, причем для его проведения нужен соответствующий акт президента или решение правительства.

Хашар проводится строго на территории организации, в которой работают участники, причем им запрещено выполнять строительно-ремонтные работы.